台彩威力盃4強出爐　明爭冠亞軍

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台彩威力盃4強出爐　明爭冠亞軍

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-12-05 18:36:55

▲花蓮藍隊以1分之差輸給新北市，無緣晉級前4強。（圖／ 記者鄭志宏翻攝）
▲花蓮藍隊以1分之差輸給新北市，無緣晉級前4強。（圖／ 記者鄭志宏翻攝）
花蓮台彩威力盃全國少棒賽今年邁入第8年，一連4天在花蓮德興運動場正式登場，全台共有20個縣市、21支隊伍要角逐勝利。這項比賽是台灣棒球史上，針對少棒比賽目前唯一一個大型的一級賽事，冠軍將可獲頒新台幣100萬的高額獎金。
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在經過3日精彩的激烈賽事後，前8強分別為桃園市、台南市、高雄市、屏東縣、新竹縣、台中市、新北市及花蓮藍隊，今天上午經過精采的比賽後，最後由桃園市、高雄市、台中市及新北市進入前4強，去年季軍花蓮藍隊無緣晉級，地主隊在此止步。
下午的賽事由上屆冠軍桃園市今天對上去年的亞軍高雄市，在經過7局的對決後，桃園市最終以6比4，以2分之差勝出，高雄市則引恨，將角逐季軍之位；另一場由今年的雙黑馬隊伍台中市及新北市，台中市最終以6比1輕取新北市，將在明天與桃園市爭奪冠軍寶座。
花蓮藍隊今年對上新北市，呈現守備攻防戰，可惜花蓮藍隊失誤過多，導致終場以3比4敗陣，總教練張茂三表示，新北市今年在守備上較嚴謹，隊員也都使出全力打擊，希望可以追過分數，但是很可惜以1分之差敗陣，希望明年可以再接再勵。
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