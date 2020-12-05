總統府諮議機上超買37條菸 查無刑責北檢簽結
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-05 20:06:15
去年總統府私菸案鬧得沸沸揚揚，總統府諮議林家如等5人涉嫌在華航出訪班機上超買37條香菸並闖關入境，台北地檢署經調查後認定，林等人僅違反《菸酒管理法》，處以行政罰鍰4萬5千元，並未涉及逃漏稅捐或貪污治罪條例，因此無刑事不法，日前將此案簽結。另外，總統府國安局少校吳宗憲等13人利用職務之便走私近萬條香菸，檢方則依圖利等罪起訴，目前仍在審理中。
據了解，林家如等人藉總統蔡英文「自由民主永續之旅」出訪友邦時，在華航機上超額購買37條香菸，且入關未申報，反而塞入行李箱闖關，檢調表示，在機上超買菸品、入關未合法申報觸犯《菸酒管理法》，屬於行政罰，每條菸可處500元至5000元罰鍰，但並無刑事責任。國安局少校吳宗憲等人則利用「機邊交貨」方式將近萬條香菸以公務車運送，遭檢調單位查獲，檢調指出，吳宗憲等人買的香菸本來就在國內，卻偽冒是在機上購得，藉以獲得免稅價，還用公務車運送，涉犯貪污罪與稅捐稽徵法，13人被起訴，另27下單買菸者則獲緩起訴。
蔡英文曾聲明林家如超買香菸案與吳宗憲無關，而吳宗憲私菸案涉案人包含華航高層、國安局特勤中心官員等，目前正在台北地院審理中。新聞來源為Newtalk 新頭殼