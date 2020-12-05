便當菜「黏黏的好噁心」！同事全夾給他　內行驚：賺翻了

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便當菜「黏黏的好噁心」！同事全夾給他　內行驚：賺翻了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-05 21:05:00

便當
▲有網友指出，同事吃便當時，看到一道菜瘋狂嫌棄「黏黏的、有點噁」，隨後全部夾給原PO，結果引來大批老饕狂讚「你賺翻了」。（示意圖／取自pixabay）
現代人生活匆忙，其中便當和自助餐因菜色多元、口味多變，風格多樣的特點，成為不少外食族最愛的選擇之一。對此，就有一名網友指出，某天中午吃午餐時，同事看到便當中的某道菜就臉色大變，嫌棄直言「黏黏的、有點噁，而且不好吃」，隨後便全部夾給原PO。然而不少老饕一看反而大讚表示「賺翻了！」
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原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示中午公司午餐吃便當時，裡頭一道料理「秋葵」，讓同事嫌棄直呼「黏黏的、有點噁，而且不好吃」，原PO緊接著回應「不會阿！我覺得配飯不錯啊」。
同事一聽到他的話，隨後詢問可否把秋葵全部讓給他，原PO也笑笑地點頭答應，文末他就好奇詢問大家「各位，喜歡吃這東西嗎？」

▲原PO指出，同是因討厭秋葵的口感而全部夾給他。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
▲原PO指出，同事因討厭秋葵的口感而全部將菜夾給他。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
問題一曝光後，隨即引來老饕大讚直呼，「愛吃，對胃超好的」、「最近才喜歡而且料理簡單」、「超喜歡，而且要煮到軟才好吃，只有燙一下脆脆的不愛」、「好吃！對身體好」、「這個對身體很好。只是它黏黏的」、「秋葵超有營養的！你賺翻了欸」。
事實上，秋葵由於富含營養，成為不少人首選的健康蔬菜之一，但其獨特香味和黏滑口感，並非人人都能接受。而秋葵又稱補腎草，除了能做成蔬菜食用，成熟種子炒熟磨粉可作咖啡的代用品。此外，秋葵的營養成分包含蛋白質、脂肪、碳水化合物及豐富的維他命A和B群、鈣、磷、鐵等，不僅能消除疲勞，迅速恢復體力外，還能幫助消化、提高食慾，是極佳的天然顧胃食物。（編輯：陳雅雲）
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