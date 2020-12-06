美禁強迫勞動新疆棉花進口　世維會呼籲歐盟跟進

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這是過去3個月來，美國第6次針對新疆維吾爾自治區強迫勞動生產商品採取執法行動。
中國新聞網報導，中國外交部發言人華春瑩3日在例行記者會中對此表示，美方透過施壓、制裁等手段限制打壓新疆企業，擾亂新疆穩定發展繁榮，「難道不是要在新疆製造『強制失業』、『強制貧困』嗎？」她說，美方一些政客炮製所謂「強迫勞動」假消息，目的是限制打壓中國有關方面和企業、遏制中國發展。
世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提（DilxatRaxit）對此回應，新疆生產建設兵團是半軍事化政治實體，直接參與中國政府針對維吾爾人的鎮壓，包括全面監控、拘禁和政治洗腦。
世界維吾爾代表大會總部在德國慕尼黑，迪里夏提（Dilxat Raxit）今天在電話中告訴中央社記者：「中國外交部的回應無非是想利用謊言繼續掩蓋其強迫維吾爾人投入廉價勞役的事實，藉以分化國際社會追究中國強迫維吾爾人廉價勞役的罪責。」
他強調，必須讓中國意識到，在東突厥斯坦推行迫害政策「將付出嚴重代價」、「國際社會不會縱容和默認中國繼續在當地推行反人類、迫害人權的極端行為」。
有人將中國新疆維吾爾自治區稱為東突厥斯坦，許多少數民族住在當地。維吾爾人被認為世居當地的突厥部落之一。東突厥斯坦也被視為中亞的一部分，有人認為不屬於中國。
迪里夏提說：「我們呼籲歐洲聯盟也能採取強硬措施，和美國同步嚴厲地制裁中國政府，向國際社會發出非常明確的訊息，即歐盟絕不容忍供應鏈中有中國強迫維吾爾人廉價勞役的成分。」（編輯：高照芬）1091203