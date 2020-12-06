川普選後首度登台替人拉票　仍堅稱「最後會贏」

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他還說，總統當選人拜登（Joe Biden）勝選一事是「被操弄」、「被安排好的」。
法新社報導，雖然全美各地2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增，這場集會仍不見多少人配戴口罩，人群中許多人也未遵守維持社交距離的防疫措施。
第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也出席這場集會，並在川普致詞前發表簡短演說。
路透社報導，喬治亞州這場決選將決定哪一黨把持聯邦參議院。民主黨需要兩席皆勝才能贏得多數；共和黨只要贏得其中一席，就能保住參議院多數黨地位，阻撓拜登的政策。
川普今天說：「喬治亞州選民將決定哪一黨能負責每個委員會、擬定每份法案、掌控每分納稅人的錢。」
「很簡單，你們將決定你們的孩子將在社會主義國家中成長，或在自由國家中成長。」
部分共和黨人擔心，川普持續聲稱選舉舞弊，會在接下來的選舉中拉低共和黨選民投票率，因此川普站台露面也可以算是一種賭注。
川普表明自己不打算承認選輸拜登，也不會因為舞弊指控遭法庭打回票而放棄挑戰。
拜登以不到1萬2000張普選票拿下喬治亞州，贏得該州16張選舉人票，是繼1992年柯林頓（Bill Clinton）以來第一位在這個共和黨鐵票倉贏得勝利的民主黨籍總統候選人。
拜登選舉人票累計達306張，超過當選的270張門檻，也多於川普的232張。選舉人團預計12月14日開會，正式宣布結果。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1091206