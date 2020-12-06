川普選後首度登台替人拉票　仍堅稱「最後會贏」

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川普選後首度登台替人拉票　仍堅稱「最後會贏」

中央社

calendar_today2020-12-06 15:11:56

川普
▲美國總統川普在當地時間12月5日於喬治亞州為參議員Kelly Loeffler等人站台。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社喬治亞州瓦多斯塔5日綜合外電報導）美國總統川普今天在選後第一場集會上再度聲稱自己的總統大選勝利被人偷走，向群眾表示他最後還是會勝選。
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川普在喬治亞州瓦多斯塔（Valdosta）的集會上，替明年1月5日進入喬治亞州聯邦參議員決選的兩位共和黨籍候選人拉票，但他很快就把焦點轉移至他一再指控的總統大選舞弊，並說，「我們會贏得這場選舉」，後來又補充表示「我們還是會贏的」。
他還說，總統當選人拜登（Joe Biden）勝選一事是「被操弄」、「被安排好的」。

法新社報導，雖然全美各地2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增，這場集會仍不見多少人配戴口罩，人群中許多人也未遵守維持社交距離的防疫措施。

第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也出席這場集會，並在川普致詞前發表簡短演說。

路透社報導，喬治亞州這場決選將決定哪一黨把持聯邦參議院。民主黨需要兩席皆勝才能贏得多數；共和黨只要贏得其中一席，就能保住參議院多數黨地位，阻撓拜登的政策。

川普今天說：「喬治亞州選民將決定哪一黨能負責每個委員會、擬定每份法案、掌控每分納稅人的錢。」

「很簡單，你們將決定你們的孩子將在社會主義國家中成長，或在自由國家中成長。」

部分共和黨人擔心，川普持續聲稱選舉舞弊，會在接下來的選舉中拉低共和黨選民投票率，因此川普站台露面也可以算是一種賭注。

川普表明自己不打算承認選輸拜登，也不會因為舞弊指控遭法庭打回票而放棄挑戰。

拜登以不到1萬2000張普選票拿下喬治亞州，贏得該州16張選舉人票，是繼1992年柯林頓（Bill Clinton）以來第一位在這個共和黨鐵票倉贏得勝利的民主黨籍總統候選人。
拜登選舉人票累計達306張，超過當選的270張門檻，也多於川普的232張。選舉人團預計12月14日開會，正式宣布結果。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1091206
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