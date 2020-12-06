隼鳥2號成功送回密封艙　繼續前往下一個小行星

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日本經濟新聞、商業內幕（BUSINESS INSIDER）日文版網站報導，密封艙體積小，直徑只有40公分，但JAXA在密封艙內放置發信裝置，所以可以精準掌握降落地點，隨後在澳洲空軍協助下順利發現密封艙。
JAXA團隊將密封艙放入專用密閉容器內，快的話預料本月8日將回到日本。JAXA宇宙科學研究所教授久保田孝說，長期辛勞有了回報，「密封艙能返回地球真的很厲害」。
密封艙順利返回地球，讓隼鳥2號的6年旅程暫告段落，接下來的焦點就是密封艙內存放的龍宮砂石。
為了不讓地球物質跟密封艙內砂石混在一起，JAXA已在日本神奈川縣相模原市的宇宙科學研究所準備專用設備，用真空且充滿氮氣的環境來區分密封艙內物質。
完成龍宮探索任務的隼鳥2號目前運作正常，研究團隊為了繼續利用殘存的燃料，已變更隼鳥2號軌道，將前往位於地球與火星間公轉的小行星1998KY26，預計2031年7月左右抵達。
1998KY26體積非常小，相較龍宮平均直徑約900公尺，1998KY26平均直徑只有約30公尺；1998KY26約10.7分鐘就高速自轉一次，屬於未曾探索過的小型天體。
●隼鳥2號大事記
2012年1月，研究團隊開始開發隼鳥2號。
2014年9月，隼鳥2號完成製作，從JAXA相模原園區送往發射地種子島。
2014年12月3日，搭載隼鳥2號的H2A火箭成功發射升空。
2014年12月5日，隼鳥2號順利與火箭分離，並展開太陽能面板，踏上漫長的太空探索之路。
2015年10月，JAXA將隼鳥2號目的地小行星1999JU3，正式命名為「龍宮」。
2015年12月3日，發射屆滿一週年，隼鳥2號靠近地球，利用引力進行軌道控制與加速的「地球重力助推」。
2018年2月，隼鳥2號成功拍攝到龍宮，讓龍宮的樣貌逐漸清晰。
2018年6月，隼鳥2號抵達龍宮上方。
2019年2月22日，隼鳥2號首度完美著陸在龍宮。
2019年4月，隼鳥2號成功在龍宮製造人造撞擊坑（Crater）。
2019年7月11日，隼鳥2號在離人造撞擊坑約20公尺處，成功完成第2度登陸，研判順利採集到製造人造撞擊坑時飛散的地表下砂石。
2019年10月，隼鳥2號投下小型探測機器人，藉以觀測龍宮重力，這是隼鳥2號在龍宮的最後一項任務。
2019年11月13日，隼鳥2號踏上返回地球歸途。
2020年12月5日，隼鳥2號帶回的密封艙成功與隼鳥2號分離。
2020年12月6日，密封艙順利落在澳洲南部沙漠地帶，一旁待命的JAXA回收小組發現後完成回收作業。隼鳥2號至今總移動距離約52億4000萬公里。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1091206