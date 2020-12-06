黎智英案法官遭恐嚇　港府：可能觸犯港區國安法

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港區國安法第44條規定，香港特首可徵詢國家安全委員會和終審法院首席法官意見，任命法官處理國安案件。西九龍裁判法院總裁判官蘇惠德是被特首任命的6名法官之一。
明報報導，蘇惠德的辦公室3日上午接到一通恐嚇電話，表示要「炸死你、老婆、同你個仔（和你的兒子）」，警方正調查案件，暫時未拘捕任何人。
報導指出，蘇惠德在當天稍早時，曾審理黎智英所涉的將軍澳工業邨詐欺案，並拒絕黎智英的保釋申請。
除了黎智英案，蘇惠德之前也審理過多宗涉及國安法的案件，包括前「學生動源」召集人鍾翰林被控分裂國家罪案件；和7月1日持「光復香港，時代革命」旗駕車衝撞警員，而被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪的唐英傑案件。蘇惠德也拒絕2人的保釋申請。
另外，蘇惠德也曾審理過人民力量副主席譚得志被控發表煽動文字等13罪的案件。
香港律政司對此發表聲明指，絕不容忍恐嚇司法人員的嚴重違法行徑，港府會以堅定態度，依法嚴肅跟進所有不法行為，警方必定嚴正執法，務求將不法份子儘早緝拿歸案。
律政司並指，港區國安法訂明，任何人組織、策劃、實施或參與實施以武力、威脅使用武力或其他非法手段，嚴重干擾、阻撓、破壞香港特區政權機關依法履行職能，即屬犯罪。
律政司指，有關行為可能觸犯法例，和港區國安法，呼籲所有人停止以任何手段攻擊司法制度。
湯家驊對此則表示，司法機構屬於特區的政權機關，破壞攻擊司法制度，可能違反港區國安法。
不過他指出，恐嚇法官可能構成刑事或民事藐視法庭，或刑事恐嚇；但攻擊個別法官就違反「港區國安法」，「似乎不是我想像中的情況」。
湯家驊說，法庭、法官和他的判決可以批評，但要基於事實，以及理性批評。（編輯：沈朋達/賴言曦）1091206