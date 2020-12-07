特企／全台百貨唯一！遠百花蓮獲節能標竿銀獎

經濟部為選拔節能卓著之企業及推動能源教育標竿之學校，遠百花蓮店於44家節能標竿單位中脫穎而出，獲得銀獎殊榮！同時為全台唯一入圍及得獎的百貨公司，黃友誠店長於今109年12月2日受邀出席，由經濟部能源局長游振偉頒獎，綠色企業堪稱業界表率。

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遠東百貨以綠色營運、友善環境作為出發點，長期執行多元綠色行動，其中多項針對百貨節能計畫。如服務業裡百貨公司耗能最大即為空調，遠百將其更新為高效能磁懸浮主機，應用於春秋冬三季負載較低的季節使用，節電率較同期減少15%~20%，並使用APP巡檢及遠端監控，及時控制冰水出水溫度。

另針對空調散熱水塔加裝變頻器，隨溫度調整風扇轉速，可節省6%用電。手扶梯加裝變頻器及感應啟停裝置，無人使用時自動降低運轉速度，可減少22%用電。廁所間接照明加裝紅外線感應裝置，無人使用時自動關閉減少用電。針對賣場高耗能照明汰換為LED燈具，節省用電高達50%。





遠百花蓮店 黃友誠店長表示，遠東百貨秉持徐雪芳總經理對環境永續經營、綠色營運、友善環境的目標，努力推動並執行減能減碳計劃，透過公司團隊上下努力，定期進行檢查、分析及執行。目前已有效達到節能效率，進而降低營運成本，提升營業績效。





遠百已成為百貨節能的模範生，更是科技節電的領頭羊，遠東百貨亦繼續落實企業社會責任，並為消費者創造永續美好的生活，為環境、社會及經濟永續創造三贏。



