蕭薔化⾝解憂仙⼦秀瑜珈　「110公分⽟腿」一覽無遺

52歲的女星蕭薔多才多藝，除了是演員、作家之外，身材姣好的她也是一名模特兒，當紅時期還被譽為「台灣第一美女」。蕭薔近年將事業重心放在對岸，儘管工作繁忙仍致力於公益活動，近來她2021年《珍世感恩》年曆即將出爐，除了親筆揮毫鈔寫《心經》之外，這次還特地將拍攝團隊從攝影棚拉到戶外，搭上遊艇倘佯北海岸，投入寬廣無邊的大海懷抱，隨著海浪起伏律動，蕭薔展現瑜珈體位，陽光下，零瑕疵美肌、110公分極致玉腿⼀覽無遺，畫面十分唯美。

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2020進入尾聲，蕭薔決定用最美的風景和影像迎接新年，並祈願每個受苦的眾⽣，都能同享大自然的包容與療癒力量，她有感於世界各地愈趨嚴重的疫情，病毒的出現似乎在提出警訊，人們到了該反思自身的時刻，人與人之間的同理與信任、對環境的無情破壞、對地球的無知傷害等等，蕭薔認為自己或許無力改變全世界，但是她願盡一己之力，做多少算多少，今年她透過創辦的珍世美學基金會，依照往例捐了超過百萬元，主要在助學以及在第一時間捐助疫情。

面對世事無常、動盪不安，蕭薔開始關注飽受憂鬱症所苦，無力感、不安全感揮之不去的人們，不過她相信大自然擁有治癒苦痛的能量，鼓勵大家多運動、多迎向陽光、奔向大海、走向山川，也透露自己將善用基金會的力量，為失業、失學、失親的人，編織美好的未來。（編輯：侯家瑜）





▲蕭薔相信大自然擁有治癒苦痛的能量。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

▲蕭薔化身解憂仙子。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

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