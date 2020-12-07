中職／睽違3年！樂天女孩再度海選
運動中心/綜合報導
calendar_today2020-12-07 12:11:44
樂天桃猿專屬啦啦隊「Rakuten Girls」睽違三年將再度海選，即日起至2021年1月15日止廣邀勇敢樂天的各路英雌，2021年2月19日誕生新血！
熱愛表演，有志參加2021 Rakuten Girls徵選並無演藝經紀約的女孩只需備妥自己的基本90秒表演影片上傳至YouTube ，影片標題設定為：2021樂天女孩猿來是你＋參賽者名字，於影片說明中敘明自我介紹，再將影片網址私訊Rakuten Girls樂天女孩官方粉專即可參加初選，1月20日前通知是否進入決選，無入選者將不另外通知。2021 Rakuten Girls徵選辦法
1、備妥自己的90秒表演影片上傳至YouTube ，影片標題請寫：2021樂天女孩猿來是你－參賽者姓名。EX：2021樂天女孩猿來是你－猿小小。
2、於影片說明中敘明自我介紹，加強標記 #2021樂天女孩猿來是你， #並將影片網址私訊樂天女孩官方粉專即可參加初選
3、2021年1月20日前通知進入決選，無入選者將不另外通知。
4、收件截止日期：2021年1月15日
5、報名者所提供之個人資料，主辦單位將依個人資料保護法辦理，僅作為本活動及未來相關行銷活動等目的使用，確認報名者在送出資料後，即視同主辦單位、承辦單位作使用，同意配合比賽相關活動、宣傳活動、花絮拍攝、媒體報導、公開播映等。6、決選：2021年2月19日 （直播）