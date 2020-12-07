國家歌劇院成果發表　全方位培育台灣音樂劇人才

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暑假期間舉辦「音樂劇線上─新起之秀」以8天密集課程，為18至30歲對想從事音樂劇表演青年的「專業劇場第一哩路」。由旅美音樂劇演員廖志恒擔任課程統籌及音樂劇表演訓練，並分享音樂劇演員的職涯規劃；另由丞舞製作團隊B.DANCE藝術總監蔡博丞擔任舞蹈肢體訓練教師、知名劇場演員梅若穎和張世珮擔任戲劇及歌唱表演指導，吸引來自全台116位青年報名，最終錄取24名學員參與培訓。
而「劇本孵育計畫」則由歌劇院提供軟硬體資源，以一年時間陪伴劇作者從作品概念、成型到讀劇呈現；邀請韓國音樂劇《與神同行》第二部〈陽間篇〉的編劇Han A-Reum擔任課程講師暨編劇顧問，輔導創作者從故事創建、角色刻畫至劇本架構等給予一對一指導，歌劇院更邀請知名作曲家聶琳和李哲藝為獲選進入讀劇階段的作品，委託創作數首歌曲，於12月5日以讀劇發表的兩件作品為林彣政的《人間無神殿》與徐鈺荃的《只為與你相遇的春夏秋冬》。
此次企劃也獲得民間企業支持，勇源基金會今年首次從古典音樂跨域支持「NTT+音樂劇平台」，與歌劇院攜手從課程培育、資源媒合、作品發表等多元面向投入，讓更多深具潛力的音樂劇創作者及表演者被發掘。歌劇院表示，未來能爭取更多企業共襄盛舉，讓音樂劇平台計畫更趨完整，透過演出、講座、工作坊、論壇等不同模式整合音樂劇產業的各項環節，擴大培養台灣音樂劇產業的年輕創作及表演人才。