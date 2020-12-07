傳川普將再制裁中港官員　北京：若屬實將反制

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另外，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前也透過聲明宣布，對涉入惡意影響力行動的中國官員與統戰人士實施簽證限制措施，禁止入境，並指未來會持續透過類似措施，向外界宣告美國不歡迎違反國際秩序人士。
據澎湃新聞，華春瑩下午表示，「堅決反對、強烈譴責蓬佩奧之流對中國政治制度的惡毒攻擊，以及美方對中美人文交流活動的進一步限制」。
她並稱，中方將繼續採取必要措施，堅決維護自身主權、安全、發展利益。
香港特區政府11月宣布，依據中國全國人民代表大會常務委員會的決定，泛民主派4名立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌喪失議員資格，並稱今後參選或者出任立法會議員的，都適用此決定。
15名泛民主派立法會議員隨後宣布總辭，以抗議北京方面的做法。
路透社6日報導，3名知情人士透露，美國準備對至少12名香港和中國官員祭出制裁，用以因應他們參與北京取消香港民選反對派議員資格的決策，其中包括中國全國人大官員等中共官員，最快可能在當地時間7日採取這項行動，制裁的方式可能是凍結資產和金融制裁。
報導並稱，可見美國總統川普（Donald Trump）所領導的政府在任期最後幾週，將持續對北京施壓。（編輯：繆宗翰/吳柏緯）1091207