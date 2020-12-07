P聯盟／領航猿整軍出發！陳信安：我還有一個夢
運動中心/綜合報導
calendar_today2020-12-07 18:10:08
桃園領航猿 (Taoyuan Pilots) 今天正式發表官方形象主視覺以及影片，透過球員堅定的神情與爆發力十足的場上動作，象徵從勝利的塔台攀升飛翔，捍衛桃園主場領空。主色系採用代表榮耀的藍金配色，而畫龍點睛的橙色細節，更象徵所有「橙客」將與桃園領航猿一起勝利啟航！
球隊總經理陳信安說：「希望能透過桃園領航猿的形象視覺及影片，展現我們對勝利的渴望，並對所有人正式宣告，桃園領航猿要與所有支持我們的「橙客」一起建立認同、找到歸屬，邁向勝利，帶來屬於領航猿的榮耀！」形象影片以球隊總經理陳信安的引退感言作為靈感來源，即使褪下球衣，但其實「我還有一個夢」，熱愛籃球的心情和奮戰到底的精神從未改變過。影片畫面由陳信安帶入，接著所有為桃園領航猿奮戰的球員也逐一現身，以最堅定的表情和態度，透過每一個動作及眼神堆疊出影片振奮人心的節奏。
除此之外，球員們在場上比賽的精彩鏡頭完美融入影片，帥氣的動作搭配熱血沸騰的音樂，象徵領航猿將持續累積能量，屬於領航猿的化學效應正在發生，全隊團結一心、循序攀升，最終將蛻變成捍衛勝利、征服對手的勁旅，Lead The Game，Fly High！
桃園領航猿主場「四大艙等」開放劃位迎接新賽季來臨，桃園領航猿主場季票於日前正式開放劃位，共規劃不同區域位置的「四大艙等」座位區，購買季票的球迷更可獲得桃園領航猿專屬周邊產品，展現屬於「橙客」的熱情與支持，成為球隊最重要的第六人，在桃園主場為領航猿的勝利加油。