痛心中天被關台　陳玉珍：難過到無言

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痛心中天被關台　陳玉珍：難過到無言

新頭殼newtalk

calendar_today2020-12-08 08:00:00

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
《國家傳播委員會》（NCC）日前決議不予中天新聞台換照，中天電視公司不服，向台北高等行政法院聲請假處分，今(7日)判決出爐，法院認定原處分未對中天造成重大損害或急迫危險，因此駁回中天的聲請；對此，中天電視所隸屬的旺旺集團董事長蔡衍明剛剛在臉書發文，急喊：「全民應做司法的後盾。」而藍委陳玉珍針對中天即將關台，也表露已經難過到無言。
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針對中天聲請假處分被駁回，蔡衍明稱司法是公平正義的最後一道防線，也是防止獨裁的最後一道關卡，「這次的假處分駁回裁定，突破了司法這道防線與關卡，難道中華民國從今天起走入獨裁政府？對此，我感到非常痛心與失望！」
蔡衍明表示他對中天新聞每一位同仁的尊嚴與未來，以及他們該何去何從的茫然感到痛心；對司法、行政與立法三權分立的中華民國感到失望。他痛批：「今天民進黨政府已實質掌控行政與立法二權，如今，司法若不能實現公平正義、保護人民的權利，將是中華民國的悲哀！」

另外，立委陳玉珍稍早在臉書寫下，意見無法見容於當道，關台!打臉政府，查水表!這真是我們中華民國民主政治要發展的方向嗎?難過到無言。

不過，網友在臉書寫下的意見明顯不一，例如:「台灣是應接納各方不同聲音，但唯獨中國共產黨的就不了」、「辛苦了！敬請發揚金門精神，忍忍忍、有志者事竟成。加油！」、「凡走過必留下痕跡」等語。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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