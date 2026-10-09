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綠燈亮起「直走、轉彎」都有可能被罰！警曝取締關鍵

▲這名駕駛未遵循直走箭頭號誌直接左轉，遭到科技執法取締。（圖／高雄市交通大隊提供）

在沒有其他標誌、標線禁止或指示的情況下，圓形綠燈代表車輛可以直行、左轉或右轉；不過，駕駛若要左轉，仍須先禮讓對向車輛通過，不能因為看到綠燈就直接搶行。

若路口亮起的是箭頭綠燈，車輛就只能依箭頭所指方向行駛。例如左轉箭頭亮起時，駕駛就不能擅自直行

▲警方呼籲駕駛遵守號誌、標誌及標線，避免誤判受罰。（圖／高雄市交通大隊提供）

看見綠燈不一定代表所有方向都能走！高雄市不少路口採用多時相號誌，若駕駛只看燈色，卻忽略箭頭方向或車道標線，仍可能違規挨罰。高雄警方表示，駕駛行經多時相號誌路口，應辨認燈號形狀，而非只看顏色；圓形綠燈在沒有其他限制時可直行、左轉及右轉，但左轉必須禮讓對向車輛，箭頭綠燈則只能朝箭頭方向行駛，違規可罰600元至1800元。高雄警方統計，2026年1至9月路口科技執法共取締4萬9220件交通違規，違規取締前三名依序為闖紅燈、紅燈右轉及未依標誌、標線、號誌指示行駛。其中第三類違規經研判，多數與駕駛人占用轉彎專用道卻直行，或誤判燈號有關。日前就有汽車駕駛行經路口時，遇到一名機車騎士停在路口等待左轉，即使圓形綠燈已經亮起，騎士仍沒有往前行駛。後方汽車駕駛按喇叭提醒，沒想到雙方因此發生爭執，「圓形綠燈到底能不能左轉」也成為許多駕駛心中的疑惑。除此之外，也有許多駕駛看到綠燈亮起就直接通行，完全不管燈號形狀，例如未遵循直走箭頭號誌直接左轉，就可能遭科技執法取締。高雄市交通警察大隊提醒，通過多時相號誌路口時，判斷能否行駛的關鍵不是計算號誌燈有幾顆，而是辨識燈號的形狀及指示方向。依據《道路交通標誌標線號誌設置規則》，