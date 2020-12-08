升破28元已是市場共識？新台幣早盤勁揚近3角觸28.26元
升破28元已是市場共識？新台幣早盤勁揚近3角觸28.26元
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-12-08 09:34:57
台股開低走低，不過，新台幣兌美元在中央銀行棄守28.5元的前央行總裁「彭淮南防線」後，今（8）日早盤仍是開高走高，尤其外匯交易員認為新台幣最終將升破28元價位已是市場共識，新台幣兌美元盤中再向28元大關挺進，一度來到28.26元、強升2.74角，目前在28.262元震盪整理。
國際匯市部分，今日早盤韓元兌美元仍偏弱，目前來到1084.35韓元兌1美元，日圓小升觸104.07日圓兌1美元，而人民幣兌美元中間價來到6.5320價位，較前一交易日升值42基點，而離岸人民幣兌美元則走貶，來到6.5208附近。至於新台幣匯率，今日早盤以28.32元、升值2.14角開出後，隨即觸及28.26元、進一步強升2.74角，目前在28.262元震盪整理。外匯交易員指出，央行阻升新台幣的方式轉變成動態調控，新台幣仍面臨強大升值壓力，而今年以來新台幣兌美元累計漲幅已貼近韓元與人民幣，被熱錢鎖定狙擊的壓力也相對降低，接下來就看國際美元的後市會怎麼走。不過，外匯交易員認為新台幣兌美元最終將升破28元價位已是市場共識，剩下的問題只是央行要多久及如何引領新台幣匯價上揚。