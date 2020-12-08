衛福部長有三高不吃萊豬？費鴻泰嗆陳時中「心中沒人民」
衛福部長有三高不吃萊豬？費鴻泰嗆陳時中「心中沒人民」
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-08 10:26:05｜update2020-12-08 11:24:37
行政院長蘇貞昌今（8）日率領部會官員赴立法院會進行備詢，國民黨立委費鴻泰針對「豬肉是否能標示含不含萊劑」多次詢問蘇貞昌。對於蘇貞昌說「會造成貿易障礙」的說法，費鴻泰指出連美國的農業部都會在商品上標示「不含萊克多巴胺」，蘇強調「是有機農產品才這樣」。一旁的衛福部長陳時中多次想代為回答，直接被費嗆「我沒有要你講話」、「你把讀書人的臉都丟光了」等語，引起陳時中不滿，在費鴻泰講話的時候也跟著搶話，回嗆「你一直講我，為什麼我不能講話？」
費鴻泰質詢時，問及「標示肉品有無萊劑」，蘇貞昌僅能承諾到「標示產地」，費鴻泰不滿，點出台灣一方面禁止本土豬肉商用萊劑，卻又進口萊豬邏輯上的謬誤，蘇貞昌則回「世界上有70幾個國家這樣。」費鴻泰聽了更不爽，直接回嗆「但有另外160個國家不能用！你為什麼不提這160個國家？」蘇則簡短回道「這是錯誤。」此外費鴻泰加碼，他認為若蘇覺得萊劑吃了不會死人，是否「台灣豬也開放用萊劑」，蘇則堅決不讓本土豬用萊劑，費追問原因，蘇說「因為國內養殖技術更好。」讓費鴻泰當場笑了出來，隨後嗆蘇「你講這笑話、違心之論。」蘇則說「我有實際經驗，我養豬長大的。」
而在蘇貞昌跟費鴻泰一來一往時，旁邊的農委會主委陳吉仲、衛福部長陳時中多次想針對他們主管的業務範圍插話，但都被費鴻泰強行打斷，要他們「閉嘴」、「不准講話」，費鴻泰稱他們「把讀書人的臉都丟光了」。在質詢接近尾聲時，費又罵了一句「陳時中不是台灣的衛福部長，是萊豬商業代表」讓陳時中再也壓抑不住怒氣，跟費鴻泰吵了起來。陳時中不滿指出「你一直指責我，為什麼不能讓我講話？」費鴻泰則說「你有替台灣人把關嗎？人家問你吃不吃萊豬，你說你有三高，台灣多少人有三高？你只替自己講話、替萊豬廠商講話，你好意思嗎？」陳時中則強調「我都講得很清楚了，是你沒辦法理解。」兩人突然爆發口角，讓一旁的蘇貞昌還要當和事佬，直喊「你們不要這樣」。