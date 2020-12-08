天貓淘寶跨境消費者體驗升級！最狂雙12有BUY有包郵

電商年終最大促銷雙12即將登場！天貓淘寶將為消費者送上與雙11不相上下的最強優惠力度，準備再次引領網購剁手狂潮！有別於以往只賣12月12日一天，今年天貓淘寶破天荒將銷售檔期提前至12月10日開跑，更為精打細算的台灣消費者推出專屬的「百萬商品跨境包郵專區」，以及超大紅包天天抽的超狂優惠！

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除了將雙12促銷檔期拉長至3天，天貓淘寶的預熱活動也將從12月7日開始，為雙12正式鳴槍起跑前提早「暖身」。期間釋出不限次數的跨店減免、天天抽最高達人民幣606元的大紅包等超強優惠，讓台灣消費者在雙12期間能盡情享受「更好逛、更好買、更優惠」的樂趣！

天貓淘寶海外是阿里巴巴集團旗下的跨境電商平台，旨在服務全球華人，更在2018年成立香港、台灣等7個本地推廣的營運中心站點，目的是為不同市場的消費者做好在地化的服務跟體驗。





天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟表示，天貓淘寶具備電商最重要的貨源優勢，疫情帶動電商高速發展，我們觀察到客單金額及購買件數持續攀高，越來越多人因為天貓淘寶商品豐富多樣且性價比高而進行購買，近年來台灣著重生活風格（lifestyle） ，許多26歲至35歲的小資白領上班族及精明有型的主婦，喜歡在天貓淘寶上邊「逛」邊尋找豐富多樣且高CP值能凸顯自我風格的商品，所以今年雙12，天貓淘寶就鎖定這群喜好跨境網購的台灣消費者，準備多項專屬優惠，要讓台灣剁手族買的方便、買的開心。





不過，消費者在跨境購物時，為了進行物流集運，需要在下單後進行「合單」，等於在境內與跨境過程中負擔了兩段物流的費用，且消費者需要進行額外的合單操作。此外，跨境支付時手續費、付款方式等金流情況對於消費者來說也會是一道關卡，產生使用跨境電商平台購物的障礙。





天貓淘寶海外聽到了消費者的心聲，宣布推出「跨境消費體驗升級」計劃，希望能從不同面向降低跨境購物門檻，提升購物體驗。劉慧娟表示，針對台灣消費者最關心的集運問題，天貓淘寶台灣站推出「百萬商品跨境包郵專區」，讓消費者「有BUY有包郵」！專區精選多達百萬件台灣消費者最喜愛的服飾、生活家居等輕小件商品，只要專區內消費金額滿人民幣249元，跨境運費就全額減免，為台灣消費者送上「免集運、免合單」的超狂優惠！





包郵優惠之外，天貓淘寶對於金、物流的基礎建設同樣相當重視。首先在金流方面，陸續與台灣在地銀行合作推出聯合行銷等免手續費活動；跨境物流方面，除了提升海空運的時效與確定性外，在宅配及超商取貨外，也會增加自提櫃設置的另一種選擇。此外，也將針對平台進行瀏覽體驗優化，全面提升台灣消費者的跨境電商購物體驗。





今年雙12促銷活動將從12月7日開始預熱，正式促銷期間從12月10日開始一直到12日結束。為期3天的促銷期間，祭出超狂優惠力度，包括跨店減免無上限，天天抽最高人民幣606元的大紅包，消費者千萬不要錯過天貓淘寶的「年終回饋最大檔」！