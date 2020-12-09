投報率超高　七期輕豪宅「市政愛悅」付款優惠易入手

興富發今年第三季搶進台灣大道，推出的超級大案「市政愛悅」，規劃總價900萬～1500萬元、2至3房泳池飯店宅，以習慣推出大坪數、每戶總價動輒上億的七期豪宅來說，該產品近年來可說絕無僅有，因此，未公開即熱銷，目前更銷售逾八成！而七期未來10年內將興建8到10棟商辦大樓、3-5座商場與國際級飯店，帶動的就業人口預估超過3萬人，可預期「市政愛悅」未來漲勢將十分驚人！

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興富發深耕七期多年，擁有多棟指標性商辦，譬如CBD時代廣場、潤隆NTC、鼎盛BHW及今年新登場銷售的TOP 1等等。在商辦需求量大增之下，商務人士租屋及購屋需求勢必大幅增加，因此，七期生活圈住宅、商辦產品成為市場熱門物件已是必然趨勢。

興富發看準七期精華區未來發展，獵地，搶地從不手軟，繼2020年初標下大遠百、新光三越之間共計2593坪的七期地王後，8月份再砸32.2億元購入市政北七路、惠中路口920坪黃金角地，換算每坪土地單價達350萬元，正式改寫台中土地交易單價新高紀錄，也為台中土地交易再拋震撼彈。





另外，光是環中路至文心路之間的台灣大道沿線來說，興富發就擁有三～四塊地，未來將陸續興建為住宅或商辦，以目前單元二、十二期大樓房價都已有40萬元的行情，而七期區域內大坪數豪宅每坪也已站上8、90萬元來看，未來七期房價上漲是必然，小坪數精品豪宅將更供不應求，置產族勢必搶進。



▲光是環中路至文心路之間的台灣大道沿線來說，興富發就擁有三～四塊地，未來將陸續興建為住宅或商辦（圖／資料照片）

「市政愛悅」主打二房23至27坪、三房28至36坪，加上興富發集團所提供優惠付款方式，「訂金到交屋自備58萬元起買二房，自備78萬起買三房」，這樣的產品近年來可說絕無僅有，未來也恐怕也很難再有，基於買到賺到法則，「市政愛悅」造成搶購，就市場來看，一點也不意外！

興富發集團最擅長就是大面基開發案，繼台中高鐵特區總戶數1700多戶的「夢幻誠」造鎮大案熱銷之後，第三季推出的「市政愛悅」總戶數超過1200戶，基地面積達2450坪，臨台灣大道60米黃金角地，以地段來說，座落繁榮七期，不只有新光、遠百、蔦屋書店、吳寶春麥方店等百貨及知名商店林立，還有秋紅谷、文心森林公園、潮洋運動公園等大型綠地環繞，宜居指標破表！