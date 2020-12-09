快訊／再增2境外確診　陳時中：船員、漁工檢疫期滿確診

公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例，分別自緬甸(案720)及印尼(案721)入境。

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指揮中心表示，案720為緬甸籍40多歲男性，11月22日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀；12月7日檢疫期滿後，搭乘專車至其他處所自主健康管理，同日由仲介安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已匡列個案同車接觸者共6人，因無適當防護，列居家隔離。

指揮中心指出，案721為印尼籍40多歲男性，11月21日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，迄今無症狀；12月6日檢疫期滿後進行自主健康管理，12月7日由公司安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已匡列個案接觸者1人，列居家隔離。