快訊／再增2境外確診 陳時中：船員、漁工檢疫期滿確診
快訊／再增2境外確診 陳時中：船員、漁工檢疫期滿確診
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-12-09 14:06:33｜update2020-12-09 14:23:12
中央流行疫情指揮中心，連兩日傳來境外移入確診個案的壞消息，今天由指揮官陳時中召開例行疫情記者會，公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例，分別自緬甸(案720)及印尼(案721)入境。
指揮中心表示，案720為緬甸籍40多歲男性，11月22日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀；12月7日檢疫期滿後，搭乘專車至其他處所自主健康管理，同日由仲介安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已匡列個案同車接觸者共6人，因無適當防護，列居家隔離。指揮中心指出，案721為印尼籍40多歲男性，11月21日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，迄今無症狀；12月6日檢疫期滿後進行自主健康管理，12月7日由公司安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已匡列個案接觸者1人，列居家隔離。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。