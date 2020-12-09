林為洲不連任 費鴻泰將接國民黨團總召
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-09 09:50:59
國民黨立法院黨團總召原定年底前進行改選，資深立委費鴻泰決定挑戰現任總召林為洲。兩人昨晚在黨籍立委餐敘上初步協調過後，今再度會面協商後，林為洲放棄登記連任，將由費鴻泰從下一屆立法院會期開始擔任國民黨團總召。
國民黨主席由身兼立委身分的江啟臣擔任後，擔任黨團總召的林為洲更是江啟臣團隊中的核心成員，隨著國民黨運作重心聚焦立法院，以及考監兩院人事改選、萊豬開放等重要議題上，擔任黨團總召的林為洲多次主導國民黨團挑戰民進黨團，因此在國民黨團總召選舉制度，得以連任一次的情況下，林為洲原被認為有機為連任。而江啟臣在黨團總召的改選中，是否明確表態，原先也被預期，可視為明年國民黨主席改選的前哨戰。但江啟臣今表達中立立場稱，他力挺黨團每一位成員，也希望所有黨員，能為在第一線作戰的黨團成員加油打氣，不管誰出任黨團幹部，就是給予最大的支持。
費鴻泰方面則爭取意願強烈，費早些時候受訪表示，他先前在立法院的衝撞中，手受傷後，當時就很多立委去看他，並希望他能擔任下任總召。但費鴻泰強調，他與林為洲兩人是好朋友，兩人討論過後，會盡量協調，不會讓其他國民黨立委為難。
而今天中午林為洲與費鴻泰協調過後，林為洲也願意讓步，決定支持費鴻泰，他本人不會登記參選。 在其他國民黨立委都沒有表達意願情況下，明年1月也不會再進行選舉投票，直接由費鴻泰擔任下一任的黨團總召。新聞來源為Newtalk 新頭殼