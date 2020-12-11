深耕在地30年品牌　海線鉅作「睿鍇馥築」再創新口碑

台中知名在地老品牌「睿鍇建設」，長年經營海線建案，擅長思考居民需求，更了解久居在這片土地上的特色，今年選擇地段特別、未來性佳、生活機能優的龍井區。規劃雙塔式建築，地上12層地下2層的優質預售建案「睿鍇馥築」，7月開賣後，現已銷售5成。

睿鍇建設業務部副理張庭妤表示，上千坪基地位置鄰近龍井及沙鹿兩大商圈，生活機能相當便利；5分鐘就可到達龍井及沙鹿火車站；光田醫院打造的頂級醫療中心等優勢，現推案量已達400～500戶，未來將帶動1500～2000人口入住。隨著中科園區及精密科學園區、台中文山工區帶來的工作人潮流量，未來龍井沙鹿區域房屋需求量增加，相對道路系統勢必加強，特五（中科聯外道路） 路程通車後，可快速連結向上路，就可到達中科園區。

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▲3房空間寛敞，住起來非常舒適。（圖／品牌提供）

× ▲3房空間寛敞，住起來非常舒適。（圖／品牌提供）

「睿鍇馥築」主打2房23坪到27坪；及3房30坪到36坪，總戶數160戶，其中6戶為店面；另外，值得一提的是每戶安裝「櫻花近吸式強力抽油煙機」，黃小蕙表示，首次為了廚具改設計圖，就是為了讓住戶回到家，幫家人準備料理時，不再害怕油煙散溢散到客廳、房間，可以好好享受使用高級廚具做飯的樂趣。

▲全套櫻花牌中島型廚具搭配功能性佳的除油煙機，大幅改善排煙性能，讓做菜更有成就感。（圖／品牌提供）

× ▲全套櫻花牌中島型廚具搭配功能性佳的除油煙機，大幅改善排煙性能，讓做菜更有成就感。（圖／品牌提供）

全棟5+5膠合玻璃隔音氣密窗，可以隔絕戶外水氣侵蝕，以及寧靜的居家氛圍，黃小蕙說，睿鍇建設長期站在第一線人員與住戶互動，長期研究經營在地需求，看好龍井、沙鹿未來發展，透過專業的思維，打造出最棒的建築，讓住戶買的值得住的安心。