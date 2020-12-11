深耕在地30年品牌 海線鉅作「睿鍇馥築」再創新口碑
深耕在地30年品牌 海線鉅作「睿鍇馥築」再創新口碑
生活中心/綜合報導
calendar_today2020-12-11 15:00:00
台中知名在地老品牌「睿鍇建設」，長年經營海線建案，擅長思考居民需求，更了解久居在這片土地上的特色，今年選擇地段特別、未來性佳、生活機能優的龍井區。規劃雙塔式建築，地上12層地下2層的優質預售建案「睿鍇馥築」，7月開賣後，現已銷售5成。
睿鍇建設業務部副理張庭妤表示，上千坪基地位置鄰近龍井及沙鹿兩大商圈，生活機能相當便利；5分鐘就可到達龍井及沙鹿火車站；光田醫院打造的頂級醫療中心等優勢，現推案量已達400～500戶，未來將帶動1500～2000人口入住。隨著中科園區及精密科學園區、台中文山工區帶來的工作人潮流量，未來龍井沙鹿區域房屋需求量增加，相對道路系統勢必加強，特五（中科聯外道路） 路程通車後，可快速連結向上路，就可到達中科園區。
為了讓住戶能夠享受中島新生活，「睿鍇馥築」雙塔建築屬高係數耐震宅，建商超前部署樓地板達20cm，高於標準15cm，並搭配太格木地板(德國橡膠隔音墊)，隔音效果達20分貝；且全棟結構使用台灣水泥,並在廁所隔間部分,一體成形使用RC混凝土牆做出的隔間，同時也因注重通風性，所以戶戶浴室皆有開窗，客服部經理黃小蕙更表示，921地震後，每個建案都著重在建物主體的耐震度，「睿鍇馥築」的浴室是跟著主結構整體一起一體成形，所以除了耐震也不會因為地震，浴室有微小龜裂就開始漏水或滲水，值得一提的是，當地震發生時，衛浴間會是很好的避難場所。
「睿鍇馥築」主打2房23坪到27坪；及3房30坪到36坪，總戶數160戶，其中6戶為店面；另外，值得一提的是每戶安裝「櫻花近吸式強力抽油煙機」，黃小蕙表示，首次為了廚具改設計圖，就是為了讓住戶回到家，幫家人準備料理時，不再害怕油煙散溢散到客廳、房間，可以好好享受使用高級廚具做飯的樂趣。
全棟5+5膠合玻璃隔音氣密窗，可以隔絕戶外水氣侵蝕，以及寧靜的居家氛圍，黃小蕙說，睿鍇建設長期站在第一線人員與住戶互動，長期研究經營在地需求，看好龍井、沙鹿未來發展，透過專業的思維，打造出最棒的建築，讓住戶買的值得住的安心。