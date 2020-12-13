台中首座無邊際懸空泳池　引發熱議

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台中首座無邊際懸空泳池　引發熱議

生活中心/綜合報導

calendar_today2020-12-13 11:00:00

▲「富旺天際W ONE」，將打造台中首座「無邊際懸空游泳池」，引發台中房市熱議。（圖／富旺國際提供）
▲「富旺天際W ONE」，將打造台中首座「無邊際懸空游泳池」，引發台中房市熱議。（圖／富旺國際提供）

富旺國際30年深耕台中，累積的品牌實力與經驗，在全省各地打造不少高口碑建案，總經理林宗毅傳承並精進建築新觀念，將富旺帶入「2.0模式」，展現接班人處女秀「富旺天際W ONE」，將打造台中首座「無邊際懸空游泳池」，引發台中房市熱議，剛推出預售就已經進入銷售倒數計時。

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林宗毅表示，這是首次完全主導建案的規劃，長期觀察國際市場潮流與時尚，強調智能、綠能生活宅，並結合時尚風格元素，汲取國外飯店優點，規劃出「富旺天際W ONE」；重金禮聘建築師劉偉彥、燈光設計袁宗南、空間設計蘇靜麒、雙結構技師戴雲發及劉醇儒等業界大師所組成的堅強團隊，精心打造地上23F、地下5F的超高結構大樓建築。

富旺國際去年買下台灣大道、至善路角地，與秋紅谷為鄰，位處台中最具國際知名度的地段，緊鑼密鼓籌備推案，消息一傳出，已經不少人打電話詢問。原為阿囉哈客運的台中轉運站，是台灣大道稀有角地，面積達516坪，位處交通輻輳的重要位置，3分鐘可上74號道路、4分鐘上國道1號、8分鐘抵達高鐵台中站，交通相當便利。

「富旺天際W ONE」建築外觀以劉偉彥擅長的波浪造型，以複雜的工法呈現出外觀質感；袁宗南透過當代潮流的垂直綠化，融合環境的LED節能照明美學，量身訂做精品般的建築亮度；頂樓以「雲系意象」與「懸空泳池」為主體設計，獨特的水中酒吧，椅子在水裡，更營造出峇厘島、宿霧SKY POOL VILLA的質感。林宗毅表示，這些靈感都來自於到國外旅遊時所記錄下來，思考了很久，終於可以實現自己的想法，也可以讓住戶不用出國就可以享受外國旅遊的氛圍。

▲頂樓以「雲系意象」與「懸空泳池」為主體設計。（圖／富旺國際提供）
▲頂樓以「雲系意象」與「懸空泳池」為主體設計。（圖／富旺國際提供）
主推19～27坪2房，總價 1500萬內，不論是投資或置產都很合宜，1樓店面更以國際綠廊商街、時尚購物大道的規劃，參考法國精品百貨的櫥窗設計以壓克力燒成磚塊形狀，有穿透性、半透明質感，彷彿身在香榭大道。
▲規劃19~27坪，「富旺天際
▲規劃19~27坪，「富旺天際 W ONE」成為小坪數市場的主流新寵，值得投資也適合自住。（圖／富旺國際提供）
林宗毅表示，目前已經申請鑽石級智慧建築，未來將結合AI模式，讓安全主動化，針對住戶進行建檔，從一進入車道開始直到家中，全自動化設備應有盡有、建築物本體用電將採用「能源控管分析系統」節省電費支出也同時進行環保、連結2間醫院家庭醫學系統進行監控，透過馬桶監測體況、照護系統提醒，24小時的電子管家隨時都在身邊。
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