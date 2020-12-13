台中首座無邊際懸空泳池　引發熱議

富旺國際30年深耕台中，累積的品牌實力與經驗，在全省各地打造不少高口碑建案，總經理林宗毅傳承並精進建築新觀念，將富旺帶入「2.0模式」，展現接班人處女秀「富旺天際W ONE」，將打造台中首座「無邊際懸空游泳池」，引發台中房市熱議，剛推出預售就已經進入銷售倒數計時。

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富旺國際去年買下台灣大道、至善路角地，與秋紅谷為鄰，位處台中最具國際知名度的地段，緊鑼密鼓籌備推案，消息一傳出，已經不少人打電話詢問。原為阿囉哈客運的台中轉運站，是台灣大道稀有角地，面積達516坪，位處交通輻輳的重要位置，3分鐘可上74號道路、4分鐘上國道1號、8分鐘抵達高鐵台中站，交通相當便利。





「富旺天際W ONE」建築外觀以劉偉彥擅長的波浪造型，以複雜的工法呈現出外觀質感；袁宗南透過當代潮流的垂直綠化，融合環境的LED節能照明美學，量身訂做精品般的建築亮度；頂樓以「雲系意象」與「懸空泳池」為主體設計，獨特的水中酒吧，椅子在水裡，更營造出峇厘島、宿霧SKY POOL VILLA的質感。林宗毅表示，這些靈感都來自於到國外旅遊時所記錄下來，思考了很久，終於可以實現自己的想法，也可以讓住戶不用出國就可以享受外國旅遊的氛圍。



▲頂樓以「雲系意象」與「懸空泳池」為主體設計。（圖／富旺國際提供） 主推19～27坪2房，總價 1500萬內，不論是投資或置產都很合宜，1樓店面更以國際綠廊商街、時尚購物大道的規劃，參考法國精品百貨的櫥窗設計以壓克力燒成磚塊形狀，有穿透性、半透明質感，彷彿身在香榭大道。