圓清寒學童聖誕禮物夢 禮物圓夢認養讓愛延續
記者葉靜美/彰化報導
calendar_today2020-12-08 19:00:00
救國團彰化縣團委會結合彰化市等14個鄉鎮市團委會，合作辦理今年度的「星願慶耶誕。認養星心願」清寒學生禮物圓夢認養活動，獲各界贊助，11日至聖誕節前夕，救國團將帶著各界的愛心，為縣內55所國小、213位家境清寒學童，實現聖誕節的心願。
救國團彰化縣團委會今（8）日舉辦「耶誕有您。讓愛延續」啟動儀式，邀請彰化縣政府教育處處長陳逸玲、彰化縣各級學校家長會聯合會理事長陳凱榮、彰化救國團副主委楊曜聰、彰化救國團總幹事葉慶壽、救國團彰化市團委會會長温芝樺、信義國小校長曹建文、Y21流行精品負責人曾淑藝，一同見證社會各界的愛心。救國團彰化縣團委會副主任委員楊曜聰表示，感謝彰化市、員林市、社頭鄉、田中鎮、二水鄉、永靖鄉、田尾鄉、北斗鎮、溪州鄉、埤頭鄉、二林鎮、竹塘鄉、大城鄉、芳苑鄉等14個鄉鎮市團委會的會長協助至各國小幫忙及拜訪，也感謝這55所國小校長願意共襄盛舉，更感謝這些贊助及熱心認養的各界善心人士。救國團彰化縣團委會總幹事葉慶壽表示，耶誕節是小朋友最期待的節慶，但並不是所有的小朋友都有禮物可以拿，特別是清寒的學童更沒有機會被實現，此次活動，為這群需要幫助的小朋友完成一個小小的耶誕願望，4日已回收各界認養的心願禮物，非常感謝各界的幫忙及付出，11日至聖誕節前夕，將致贈心願禮物給學童，期許能以微薄但堅定之力量，讓社會的愛與關懷溫暖這些學童，讓今年畫下一個溫馨的句點。