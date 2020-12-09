房市／中壢中山東路商圈1字頭 買氣熱絡
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-12-09 18:30:00
桃園中壢區中山東路商圈因鄰近家樂福，生活機能完整，近期又有體育園區、捷運綠線延伸線等大型建設題材，房市交易價量俱揚；房市專家表示，從中山東路騎車5分鐘可到中原大學商圈，沿途有夜市、大潤發、家樂福各式店家林立、國小國中學區也完整，附近房價仍以一字頭居多。
近期桃園區域內交易較熱絡的區塊都與交通建設題材有關，以中壢來說，就受惠捷運綠線延伸線至中壢段。信義房屋中山東路店主任劉修榜表示，捷運綠線延伸線因行經中山東路，讓中山東路往八德沿線的買氣提升，且貫穿東西向的龍慈路即將開通往台66快速道路的新闢道路，屆時在地居民要上高速公路更加方便。不僅有建設利多，中山東路商圈周邊生活機能與學區都很完善，劉修榜說明，若以中山東路店為中心，往北騎車3至5分鐘即可到中原大學商圈，中間包含有夜市、大潤發、家樂福、各大連鎖商店，中山東路三段沿線有富台國小、普仁國小、東興國中、龍興國中，學區完整。
中山東路商圈附近仍以一字頭房價居多。劉修榜說明，10年上下的電梯大樓，單價約17至20萬，新大樓的成交價則超過20萬，而公寓的單價則在11至13萬之間，一般傳統型透天若地坪在20坪上下、屋況未整理，成交價約為500至600萬 ，若是別墅型透天成交價約落在1100至1300萬。中壢區房價相對桃園區親民，再加上受惠房市大環境熱絡，吸引首購族與換屋族，劉修榜表示，當地的購屋族群大多數都以年輕人居多，其中電梯大樓30至40歲為購屋主力，透天厝則以40至50歲為主，多是在地族群。