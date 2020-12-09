特企／1212聖母會臺北　聖興天后宮辦開財庫城法會

台北即將喜迎一場眾所矚目的宗教盛事。臺北聖興天后宮與台中六房媽會主辦的「聖母會臺北-保境平安 媽祖大盛會」將於12/12登場，包括關渡宮太平媽、北斗奠安宮東螺媽、台中市六房媽會生意媽將共同駐駕臺北聖興天后宮，與聖興媽開財庫城為臺北信眾祈福加持，並規劃信眾與六房媽徒步參香、躦轎腳解厄等活動，預料將會吸引許多媽祖信眾參與，在台北颳起一陣媽祖旋風。

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當日活動緊鑼密鼓，上午將先迎接關渡太平媽至聖興天后宮，由立委蔣萬安進行過天公爐儀式，再由聖興天后宮主委黃文辰、副主委許良源將太平媽安座，帶領信眾上香團拜；台中六房媽上午則先駐駕於松山慈祐宮，下午一點半再由台北市副市長黃珊珊起駕扶轎，隨後眾人徒步參香遶境祈福，路線行經八德路四段、玉成街、市民大道七段、東興街、忠孝東路六段，預計下午三點抵達聖興天后宮，沿途將有規模數千人的遶境人員、陣頭隨行，並有信眾恭迎媽祖聖駕、設香案祭拜，場面盛大，是整個活動的重頭戲。至於北斗東螺媽則是於下午兩點半抵達聖興天后宮，台中六房媽與北斗東螺媽將在台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤主持下，完成團拜暨安座大典。

主辦單位表示，此次欣逢媽祖相聚，因此當日亦特別舉辦罕見的開財庫城法會。根據傳統民間信仰，每個人皆有小財庫，五路財神則掌守天下所有財寶的庫城，開財庫城的科儀，會先由道長協同道士們調兵遣將，再與守城庫官商量，讓信眾向財神與庫官許願，在財運改善後發心向善助人，若得神明允許，道長便持劍劃開紙糊庫城之城門，把裡面象徵財寶的紙元寶等，拿出來給參加法會的信眾，增添財運。另外，12/17至12/21則會舉行護國祈安消災延壽禮斗大法會，亦有日本真言宗阿闍黎修持火供祈福，祈求風調雨順、百業興旺。

台北聖興天后宮地址：台北市南港區忠孝東路六段39號