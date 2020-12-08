蛋炒飯超簡單卻狂失敗！老饕抖出「致命錯誤」：難怪難吃
蛋炒飯超簡單卻狂失敗！老饕抖出「致命錯誤」：難怪難吃
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-08 22:53:45｜update2020-12-08 22:59:48
台灣小吃店林立，其中炒飯不僅能夠時常看見，更是家常料理之一，然而炒飯看似簡單，其實相當考驗廚師的實力。對此，搜狐號《小楊聊美食》近期就分享了蛋炒飯正確的料理步驟，強調「很多人順序搞錯了，難怪不好吃」。
美食部落客《小楊聊美食》指出，許多人第一次下廚，都會先嘗試蛋炒飯，雖然蛋炒飯的做法和食材都十分簡單，但她透露並非人人都能料理出完美的炒飯，「很多人順序搞錯了，難怪不好吃」。文中她針對「蛋炒飯到底先炒飯，還是先炒蛋」的問題解惑，表示自己經過多次試驗和研究菜譜後，發現雞蛋是個易熟食材，放入鍋中只需要一點溫度就容易熟。因此，若先炒蛋的話很容易造成蛋過熟、飯還沒熟的窘境，所以建議應該先將飯炒熟後，再加入蛋液。
此外她亦分享自己的料理步驟，表示首先將準備好的剩飯打散，接著把攪拌好的蛋液倒入碗中，混入適量的食鹽攪勻。隨在鍋中倒入食用油加熱，把打散的米飯放入鍋中用中小火翻炒。 再來，等到白飯炒熱後，再將蛋液倒入鍋中，並調整為大火快速翻炒，隨後可依自己喜好，加入火腿、青椒及青蔥等食材，加上一些鹽巴等調味料，最後以大火翻炒30秒就能裝盤。她強調，一定要先把飯炒熱再加入蛋液，這樣做出的蛋炒飯才更好吃。（編輯：陳雅雲）