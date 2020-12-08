國際疫情嚴峻！蘇貞昌視察防疫指揮中心　呼籲國人勿鬆懈

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國際疫情嚴峻！蘇貞昌視察防疫指揮中心　呼籲國人勿鬆懈

記者鄭宏斌／台北報導

calendar_today2020-12-08 23:14:44

蘇貞昌視察防疫指揮中心
▲因應國際疫情嚴峻，指揮中心啟動「秋冬防疫專案」。行政院長蘇貞昌今（8）日晚間視察指揮中心，並呼籲國人切勿鬆懈。（圖／行政院提供）
中央流行疫情指揮中心今（8）日晚間召開例行會議，行政院長蘇貞昌前往視察。蘇貞昌表示，武漢肺炎境外移入案例10天已逾60人，讓人憂心，因應未來種種大型活動，指揮中心啟動「秋冬防疫專案」，全國一定要加緊防疫、提高警覺，籲請國人切勿鬆懈。蘇貞昌也特別向防疫同仁這一年來的努力表達感謝與敬意，並勉勵大家持續堅守崗位。
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蘇貞昌指出，疫情指揮中心從今 （109）年1月20日開設至今已324天，這段期間非常感謝大家在蔡英文總統領導下，齊心合力，讓台灣的防疫被全世界肯定。當全世界超過6700萬人確診、百萬人死亡，許多國家鎖國、封城、宵禁、停課，甚至禁止民眾出門的此時此刻，因為大家的努力，國人同胞一心，到今天穩定控制疫情。不僅如此台灣也成為全世界極少數經濟正成長的國家。三倍券從發放迄今，已超過2313萬人領取，零售業、百貨業、經濟內需等也受到三倍券刺激成長。
蘇貞昌進一步表示，疫情控制良好，疫情指揮中心的同仁非常辛苦，今天特別來向大家表示敬意及感謝。台灣不僅能成為亂世中的福地，也讓台灣人體驗到同舟一命，增加自信，讓全世界對台灣刮目相看。

蘇貞昌指出，再過20多天就要跨年了，跨年活動的人數都是以「萬」為單位。雖然國內過去有舉辦超過50萬人齊聚觀賞的國慶煙火，超過10多萬人的大型考試或各種大型活動，能照常舉行且平安無事，但仍不能掉以輕心。請指揮中心及各部會提醒國人，不能因疫情穩定而鬆懈，必須提高警覺。防疫成果得來不易，絕不能因鬆懈而功虧一簣。

蘇貞昌表示，指揮中心本（12）月1日啟動「秋冬防疫專案」，要求全國加緊防疫，請各部會針對業管盤點相關群聚情形，嚴格管理及要求，各種活動皆要依指揮中心所訂的「秋冬防疫專案」執行。

對於日前發生移工逃逸情形，蘇貞昌感謝內政部移民署及警政署在第一時間發揮效能，查獲該名移工並馬上移送。社會對移工有需要，但相關單位應將整套機制做好。蘇貞昌請勞動部、內政部移民署、交通部等相關單位，就境外入境嚴以要求。像是移工仲介公司等應提供移工自主健康管理期間的居住環境，比照隔離並負擔相關費用。此外，雇主及仲介公司皆負有立即通報的責任。

蘇貞昌說，境外移入案例增加，讓人不能大意，請相關單位繼續努力，務必做到邊境風險嚴管、社區安全管理，以及地方醫療院所通報。

蘇貞昌表示，今年是辛苦的一年，希望這一年過去之後迎來新的一年，國人同胞有感受到防疫同仁的努力，相信這樣的成果能繼續下去，讓台灣被世界看見、稱許。院長最後再次強調，今天他特別來感謝大家並表示敬意，再一次鼓勵大家務必要堅守防疫崗位。同時，蘇貞昌也呼籲國人同胞一定要齊心合力，讓台灣，我們安身立命之地，能夠平平安安迎接新的一年，新的一年能夠更好。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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