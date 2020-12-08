國際疫情嚴峻！蘇貞昌視察防疫指揮中心　呼籲國人勿鬆懈

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蘇貞昌進一步表示，疫情控制良好，疫情指揮中心的同仁非常辛苦，今天特別來向大家表示敬意及感謝。台灣不僅能成為亂世中的福地，也讓台灣人體驗到同舟一命，增加自信，讓全世界對台灣刮目相看。
蘇貞昌指出，再過20多天就要跨年了，跨年活動的人數都是以「萬」為單位。雖然國內過去有舉辦超過50萬人齊聚觀賞的國慶煙火，超過10多萬人的大型考試或各種大型活動，能照常舉行且平安無事，但仍不能掉以輕心。請指揮中心及各部會提醒國人，不能因疫情穩定而鬆懈，必須提高警覺。防疫成果得來不易，絕不能因鬆懈而功虧一簣。
蘇貞昌表示，指揮中心本（12）月1日啟動「秋冬防疫專案」，要求全國加緊防疫，請各部會針對業管盤點相關群聚情形，嚴格管理及要求，各種活動皆要依指揮中心所訂的「秋冬防疫專案」執行。
對於日前發生移工逃逸情形，蘇貞昌感謝內政部移民署及警政署在第一時間發揮效能，查獲該名移工並馬上移送。社會對移工有需要，但相關單位應將整套機制做好。蘇貞昌請勞動部、內政部移民署、交通部等相關單位，就境外入境嚴以要求。像是移工仲介公司等應提供移工自主健康管理期間的居住環境，比照隔離並負擔相關費用。此外，雇主及仲介公司皆負有立即通報的責任。
蘇貞昌說，境外移入案例增加，讓人不能大意，請相關單位繼續努力，務必做到邊境風險嚴管、社區安全管理，以及地方醫療院所通報。
蘇貞昌表示，今年是辛苦的一年，希望這一年過去之後迎來新的一年，國人同胞有感受到防疫同仁的努力，相信這樣的成果能繼續下去，讓台灣被世界看見、稱許。院長最後再次強調，今天他特別來感謝大家並表示敬意，再一次鼓勵大家務必要堅守防疫崗位。同時，蘇貞昌也呼籲國人同胞一定要齊心合力，讓台灣，我們安身立命之地，能夠平平安安迎接新的一年，新的一年能夠更好。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。