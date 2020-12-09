美候任國安顧問聲援香港　關切泛民派人士遭捕

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蘇利文今天推文表達對香港泛民人士持續遭到逮捕與監禁的關切。
他在推文中表示，與盟邦與夥伴團結一致對抗中國對香港自由的攻擊，並協助遭受迫害的人找到避風港。
蘇利文是拜登於11月下旬公布國安團隊後，首位公開對香港近況發聲的成員。
香港泛民派多名代表人物，包含知名立法會前議員梁國雄、朱凱迪、民主黨前主席胡志偉，與香港民間人權陣線召集人陳皓桓、曾健成及鄧世禮等人，當地時間8日上午突然遭香港警方以涉及今年香港七一大遊行等多項罪行逮捕。
先前香港眾志前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥、成員周庭也因觸犯「煽惑他人明知而參與未經批准集結」等罪，被法庭判處入獄。香港壹傳媒集團主席黎智英隨後也遭警方以詐騙罪起訴，且未能獲准交保外出。
擔憂香港泛民派人士安全，美國聯邦眾議院昨天以口頭表決方式，無異議通過「香港人民自由和選擇法案」（Hong Kong People's Freedom and Choice Act，提供逃離政治迫害的港人臨時保護身分，加速他們申請難民身分，並協調他國提供港人庇護。
在中國與澳洲緊張關係升高之際，蘇利文也曾在2日未點名中國的表態支持澳洲。他在推文中表示，澳洲民眾為捍衛全球自由與民主做出重大犧牲。如同過去一個世紀，美國將與盟友澳洲和民主國家盟邦並肩前進，促進共享的安全、繁榮與價值觀。（編輯：陳政一）1091209