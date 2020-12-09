馬斯克不滿加州太得意　自稱已搬到德州

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特斯拉及太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克今天在「華爾街日報」的企業執行長高峰會（CEOCouncil）線上訪談中，證實他已搬到德州。
馬斯克說：「假設一支球隊一直以來都是贏家，的確會變得有點志得意滿，有點目中無人，之後就再也無法贏得冠軍。加州已經當贏家太久了。」
無論是今年與加州佛利蒙特（Fremont）、德國布蘭登堡（Brandenburg）主管機關意見不合，馬斯克向來不滿政府法規阻礙創新，主張政府應淘汰老舊規定，而不是設下更多新規定，政府對企業該做的事是「別擋在路中間變成阻礙」。
馬斯克提到特斯拉與SpaceX在加州的情況，「值得注意的是，特斯拉是最後一家還在加州製造汽車的車廠。SpaceX是僅存一家仍在加州進行主要製造流程的航太公司」。
他說：「加州過去有十多家車廠，加州曾經是航太製造業的中心，我的公司現在是僅存的兩家。這一點非常重要。」他接著談到：「就我個人來說，沒錯，我已經搬到德州。」
他認為，儘管加州某些面還很出色，矽谷和舊金山灣區對全世界有巨大影響力，不過因為疫情，投資人和企業高層紛紛離開加州，公司開始研擬遠端管理的辦法，使得這股影響力將減弱。
不過馬斯克補充，社群媒體仍高度集中在矽谷，對於網路言論有重要的影響力。他說：「我們需注意心理的病毒。真偽不明的迷因（meme）在社群媒體上傳播速度非常快。我們要鼓勵健康的對話，如果有人試圖關閉任何一方，我們都要起身抵抗。」
據報導，馬斯克現在大部分時間待在德州，特斯拉和發展地下隧道的鑽洞公司（Boring Company）在奧斯汀（Austin）有據點， 創立於德州的SpaceX在波卡契卡（Boca Chica）也有辦公室。（編輯：韋樞）1091209