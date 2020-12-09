台灣民眾最常被歧視「身材」　民調占33.3％

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台灣民眾最常被歧視「身材」　民調占33.3％

記者 陳弘志 / 台北報導

calendar_today2020-12-09 13:10:10

中國大陸學者李毅分析，國民黨主席江啟臣有很大的企圖心想代表藍營參選2024，江啟臣今天出席智庫舉辦的「願景台灣2030」活動表示，他是黨主席，就應該為國民黨想目標。（圖／記者陳弘志攝，2020.12.9）
▲國家政策研究基金會9日公布「社會歧視與包容民意調查」，指出台灣民眾最常被歧視身材，比例占了33.3%。（圖／記者陳弘志攝，2020.12.9）
國家政策研究基金會今天(9)舉辦「願景台灣2030」系列第一場「社會包容」研討會，會中公布「社會歧視與包容民意調查」，指出台灣民眾最常被歧視身材，比例占了33.3%。
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這份調查指出，台灣的歧視不算太嚴重，有93.3%民眾自認沒有受到歧視，但有5.7%的民眾指出自己曾受到歧視。
被歧視的標的，第一名是身材，占33.3％；第二名是性別，占19.3％；第三名是政治立場，占16.9％；第四名是職業 ，占7.4％；第五名是年齡，占 3.2％。

問題也問「您認為『大陸妹』的稱呼，是不是一種歧視？」，認為是歧視者占35.0%，不認為是歧視者，占51.7%。

問題還問「您認為『外勞』的稱呼，是不是一種歧視？」，認為有歧視意味者，占27.5%，不認為歧視者占65.2%。

如果10分代表非常友善，0分代表非常不友善，整體而言，台灣社會對於「移工」的友善程度平均分數是6.87分；對於「新住民」是7.20分；對於「新二代」是7.59分；但對於「LGBT」的友善程度最低，只有平均5.03分。至於LGBT是指「女同志Lesbian、男同志Gay、雙性戀者Bisexual、跨性別者Transgender」。
這份「社會歧視與包容」民意調查訪問的日期是109年12月1日到3日，採電話後二碼電腦隨機抽樣，透過人員電話訪問，有效樣本915人，抽樣誤差在95%的信心水準下，正負3.2個百分點。執行單位是艾普羅行銷市場研究股份有限公司，經費來源是財團法人國家政策研究基金會。
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