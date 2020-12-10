小禎慶生緊靠猛男胸膛　帶回家「加工小紅豆」

我是廣告 請繼續往下閱讀
助理主持人昇達、大飛獻上猛男抱枕，小禎一收到，立刻頭緊靠猛男胸膛，用抱枕手臂摟住自己，大尺度地說：「我要回家幫抱枕縫奶頭！」昇達不改冷面笑匠風格，現場模仿張學友深情演唱《祝福》，而大飛撕去外衣，露出猛男肉胎衣，忘情地緊貼小禎熱舞，小禎一臉嫌棄又忍不住嬌羞，還建議製作團隊以後將生日蛋糕的預算，拿去請一個真猛男來。
昇達與大飛對小禎真情告白，感謝她的提攜。大飛搞笑說：「我是你的小阿飛，客套的話就不說了，成年之後，妳自己的事要自己負責。」意指小禎剛過18歲，讓她笑得花枝亂顫。而昇達為了表示很用心籌畫慶生會，浮誇地介紹自己提前兩個月就開始寫生日卡片了，小禎一唸卡片內容，昇達瞬間害羞起來：「認識的時間不太久，姊的照顧一直有感受到！」讓小禎直呼揪甘心！
爸爸胡瓜特別錄製VCR祝福小禎生日快樂，影片中胡瓜忍不住抱怨，每到年底都有很多朋友搶著請小禎吃飯，連跟女兒吃頓飯都排不到；也讚美小禎的體態年輕漂亮，看了都很羨慕，胡瓜祝福小禎、Emma和媽媽一家人都身體健康。而鮮少露臉的弟弟胡釋安也驚喜入鏡，讓小禎很感動，胡釋安也在影片中替爸爸擔保，明年姊姊生日時，胡瓜要替小禎埋單旅費出國。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！