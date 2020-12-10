特企／一指完成你的聖誕禮物　免費的C2C平台上樂趣買

歡慶聖誕佳節來臨，全台唯一完全免刊登費、免成交手續費的C2C電商平台樂趣買將於12月強勢推出超殺快閃「限時$0免運活動」，同時聯手百萬人氣YouTuber白癡公主，首度推出個人寫真明信片組獨家販售，更將與知名百萬網紅合作，持續上架網友必瘋搶的二手商品，要讓你我的聖誕購物負擔更少、選擇更多、樂趣無窮！

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據勤業眾信（Deloitte）調查顯示，今年全球經濟雖受疫情影響，禮物購買預算縮減，消費者卻沒有因此降低想要慶祝節日的熱情，送禮方式將更講求創意多變。從2019年開始，歐美國家陸續吹起送二手禮物風潮，除贈送家中舊品，也包括前往二手商店選購禮物，調查顯示，高達61%的Z世代青年（18-22歲）及43%的千禧世代（23-38歲）消費者，計劃於節慶時送出二手禮物，比計畫購買全新商品的人還要多。現在這股二手風潮更延燒至台灣

據業者統計，50%的成交商品於刊登24小時內即售出，而隨著iPhone 12上市換機潮，Rakuten樂趣買11月單月iPhone總成交金額共成長140%，智慧型手機整體成交率也達40%，顯示消費族群中不僅有換新機需求，二手機轉賣市場也逐漸擴大，再次證明近年台灣C2C的交易發展逐漸蓬勃。





面對雙十一的衝動購物，許多消費者還來不及從看到帳單就想剁手的情緒中平復，雙十二、聖誕節慶接踵而至，為解決家中堆積物品越來越多的煩惱，Rakuten樂趣買提供消費者最佳解決方案，利用手機三步驟隨拍即賣，再次賦予二手物品全新生命。清空家中不需要的物品，購物車才能裝滿真正需要的東西，2021，Rakuten樂趣買要陪伴消費者迎接更簡約的新生活！





不只二手買賣，業者更是擁有許多獨家新品的電商平台！本次不僅聯手百萬人氣YouTuber白癡公主，首次推出個人寫真明信片組於12/22獨家販售外，販售所得也將全數捐出，讓買賣在特別的節日裡更有意義。也同時邀請首度合作的知名百萬網紅，於12/24在上架網友必瘋搶的二手商品，不僅滿足粉絲心願，更響應環保永續愛地球的精神！





雙十二、聖誕節將至，業者更強勢推出超殺12月快閃「限時＄0免運活動」，只要於12/10當日下單（不限金額），將全額補助全家超商一般寄件運費，消費者只需滑動手指，隨時隨地皆可享有最輕鬆、最優惠的買賣體驗！Rakuten樂趣買台灣總經理石橋雅人表示，「Rakuten樂趣買來自日本樂天集團，始終致力為台灣用戶提供最在地化服務，我們預計於2021年第一季推出100%在地開發的重大APP改版，希望讓消費者的買賣樂趣再升級！」業者期許，天天讓消費者體驗行動市集的尋寶樂趣，持續打造獨家新品、二手小物的最優惠交易場域，給予你我最優質的行動買賣服務！



