蕭敬騰投資飲料店有洋蔥！盤點8位進軍手搖界成功的名人

台灣號稱「手搖飲料王國」真的不是叫假的，放眼望去名人們的副業很多都是選擇投資手搖市場，讓垂手可得的商品變成一種「享受美味的同時，還能滿足迷妹追星慾望」的樂趣，以下就為各位介紹8位進軍手搖店的藝人和網紅們，各自有什麼樣的特色吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周董是不折不扣的奶茶控。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲丫頭手搖飲版圖擴及全球。（圖／詹子晴IG）

▲納豆（左）手搖飲事業經營的有聲有色。（圖／納豆IG）

▲黑人手搖飲品牌有高知名度。（圖／陳建州IG）

▲滴妹手搖飲店業績不惡。（圖／napteazzz IG）

▲炎亞綸親自把關飲料品質。（圖／炎亞綸IG）

▲老蕭（前排左一）也跨足手搖飲市場。（圖／蕭敬騰IG）