蕭敬騰投資飲料店有洋蔥！盤點8位進軍手搖界成功的名人

台灣號稱「手搖飲料王國」真的不是叫假的，放眼望去名人們的副業很多都是選擇投資手搖市場，讓垂手可得的商品變成一種「享受美味的同時，還能滿足迷妹追星慾望」的樂趣，以下就為各位介紹8位進軍手搖店的藝人和網紅們，各自有什麼樣的特色吧！
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東區起家的麥吉，在台灣、日本皆有分店，是知名的網紅飲料，而背後的金主是亞洲天王周杰倫，他的熱門歌曲《說好不哭》MV曾赴日本旗艦店取景，讓這家飲料店直接成為迷妹聖地。
詹子晴／不要對我尖叫，日常茶間
若說到最會理財投資的藝人就不能不提起「丫頭」詹子晴，她所開設的手搖店不僅在粉絲之間受歡迎，更是在手搖市場有著極重要的地位，目前竟然已在全球開設219家分店！尤其是不要對我尖叫搶眼的主視覺及超厭世文案都是打卡必拍，日前還跟超商聯名，飲品更加普及化，根本是手搖界女王。
納豆／良辰吉時 Good Day Good Time Boba Tea
納豆投資過多項副業，目前以手搖店良辰吉時最受歡迎，海內外共有五間分店，特色是有彩色的珍珠，還曾在網路溫度計上獲得第二名的聲量。
黑人（陳建州）／春陽茶事 CHUN YANG
雖然黑人今年因為范范的失言風波，演藝事業和副業的成績有些被模糊焦點，但春陽茶事依然是非常受歡迎的人氣手搖飲之一。春陽茶事除了藉著黑人在演藝圈的好人緣迅速竄紅外，最大的特色就是他選擇以極快的速度跟各家品牌聯名，不斷推陳出新，研發各種限定商品。
滴妹／再睡五分鐘
網路起家的滴妹自從投資了再睡五分鐘之後，被譽為珍奶女神，因為開幕初期想喝上一杯滴妹家的飲品，沒有排五小時也至少要兩小時才能買到！儘管價格略貴，但長長的人龍展現出滴妹的超高人氣不被新台幣給打敗。
炎亞綸／茶明載波
茶明載波日前開幕時炎亞綸分享過「讓回憶在肚裡變暖，讓想念在嘟聲後掛斷，您撥的飲料是空號，請茶明載波。」理念背後的寓意是他曾在播打電話時聽到「請查明再播」時覺得很悲傷，希望能鼓勵人們活在當下，與親朋好友保持聯繫，不要等到對方的號碼變成空號。
蕭敬騰／署茗職茶@At Tea
蕭敬騰的斜槓人生有無止盡增加的趨勢，目前除了歌手身份外，還是YouTuber，又投資飲料店跟拌麵，讓粉絲都說：「老蕭根本是理財投資魔人！」但其實蕭敬騰投資飲料店背後的故事蠻讓人感動，他說：「我不只想分享好茶，還想幫助人。」原來是因為許多朋友都曾經請蕭敬騰幫忙介紹工作，但他認為在娛樂產業不知道能如何幫忙，於是他想說那為何不乾脆製造就業機會給更多的人呢？
簡沛恩／必可蜜 PiQiM
簡沛恩本人其實是超級珍奶控，喜歡到為此開了手搖店，在思考店名時，將中英文取自「Pick me」的諧音，強調她對珍奶的挑剔與嚴苛之心，並且獨家推出三種口味的珍珠，限量且不提供外送，就為了提供她心目中的好珍珠能以最美味的狀態給客人。