費鴻泰有助主席連任？藍委：江啟臣難插手總召
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-09 20:22:59｜update2020-12-09 20:47:38
立法院第二會期還沒結束，國民黨團便早早確立未來會由資深立委費鴻泰接任總召，由於考量到萊豬進口議題仍在攻防，這次政權可說是和平轉移，現任總召林為洲只跟費談了5分鐘，便完成協商。據悉林為洲很早便透露「不續任也無所謂」的態度，在費鴻泰表態前，也曾說「乾脆讓別的委員來接好了。」
林為洲受訪時表示，早在一個月前，就有聽到費鴻泰想爭取總召的消息，但兩人都沒有正面商量過此事，直到近日立委們私下聚餐，林才約費協商，確認費意願強烈後，便決定和平轉移，費鴻泰也有向他請教黨團運作現況。對於不尋求連任，林為洲表示當總召後，回新竹跑基層的時間少了很多，甚至在開委員會期間，還要在台北過夜，準備隔天的黨團會議，「當總召之後，只能處理黨團關心的法案，之後比較能做一些我自己關心的案子。」
國民黨立委李德維表示，林為洲、費鴻泰都是很敢衝的人，在七月國民黨團杯葛監察院人事案時，費也在衝突的時候傷到韌帶，送醫急救，明年林下費上，黨團敢戰的定位不會有太大的改變。一名不具名藍委則評論「費鴻泰能幫黨主席江啟臣拉攏較為深藍、年長的支持者，增加明年連任機會，缺點是會被質疑沒給年輕世代機會，但他在黨內的影響力不像以前的馬英九、吳敦義當主席時那麼強，黨團幹部的部分他不好插手。」