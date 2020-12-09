手搖飲品、現做冰品稽查結果揭曉　知名連鎖業者違規遭罰

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而在這些受稽查業者中，食品業者登錄及GHP查核有缺失者，皆由衛生局限期改正複查合格；其中連鎖飲料業者查核現場標示，有6.1%不符規定，違規店家有包括COME BUY、龜記茗品、LOUISA COFFEE等，主要缺失為「咖啡因含量」、「咖啡原料原產地」、「茶葉原料原產地」及「全糖添加量及該糖量所含熱量」標示與規定不符；茶飲原料、飲品、配料及食品容器具，有2.7%不符合規定；配料部分，則有3.2%不合格；另有查獲1家貯存逾期食品、1家未投保產品責任險及1件食品容器具未依規定標示，均由地方政府衛生局後續處辦。
冰品部分，食藥署表示，在查核現場調製冰品業者之食品良好衛生規範準則（GHP）常見缺失事項包含從業人員未依規定辦理體檢、冷藏或冷凍庫未有溫度監測及作業區清潔度不佳等，不過經所轄衛生局限期改正後，均已複查合格。冰品及其原料抽驗方面，其中1件（家鄉豆花庄）冰塊原料檢驗衛生標準與規定不符，已由所轄衛生局依《食品安全衛生管理法》規定裁處；而冰品、配料檢驗衛生標準，配料檢驗結果均符合規定；另查獲1家（Häagen-Dazs）貯存逾期食品、1家（台南冰屋安平店）未投保產品責任險，均由地方政府衛生局依食安法規定裁處。
食藥署說明，依據食安法第 15條規定，農藥殘留超過容許量標準者以及食品逾有效日期者，依同法第44條可處6萬元以上2億元以下罰鍰；販賣食品及其原料不符衛生標準者，違反食安法第17條規定，經命限期改正而屆期不改正者，依同法第48條可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。另未依「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」標示者，違反食安法第25條，依同法第47條可處3萬元以上300萬元以下罰鍰；倘標示不實則違反食安法第28條，依同法第45條可處4萬元以上400萬元以下罰鍰。
因此，食藥署呼籲，業者在現場調製飲料應落實遵守產品製程衛生安全及相關標示規定，食藥署也會持續與各地衛生機關執行年度飲品稽查專案，以維護市售飲品衛生安全與消費者知的權益。