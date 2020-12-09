金門1+1振興券核銷突破5億 活絡地方經濟有成效
記者蔡若喬/金門報導
calendar_today2020-12-09 20:00:00
新冠肺炎疫情對全國及地區產業衝擊，金門縣政府為加倍刺激縣內消費及活絡本縣經濟，於今年七月中旬獨步全國發送「金門1+1振興券」﹔金門縣府今天表示，該券的使用期限到今年12月31日，民眾可趁年末趕緊使用該券添購生活所需用品；業者核銷期限至110年2月28日止，也歡迎地區業者繼續再推出搭券促銷活動，共用該券促進經濟。
金門縣政府指出，感謝縣民共同積極參與金門縣1+1振興券發放計畫，共同為地方創造內需消費需求，確實促進了在地經濟活絡，也特別感謝商家配合活動推出多樣搭券購買消費優惠方案，透過結合政策發券方向與市場潮流需求，趁勢推出各類促銷推廣消費搭配，為地方帶來新興商機並溫暖金流，也很高興有業者表示，後續也會以此理念調整經營策略，與消費者共創雙贏。縣府建設處補充，金門1+1振興券經過近5個月的流通，迎來最後一哩路，核銷數值皆有所突破，民眾消費踴躍，業者兌現積極，截至109年12月8日，申請核銷商家達到708家，累計申請核銷案件達到2,059件，核銷作業尚稱順暢，確實達到當初政策希望透過限制業者每月可核銷之金額。讓地方各種規模產業商家皆能受益，又以在地大賣場、電器業者以及汽機車行等為主；服飾、鞋、鐘錶、眼鏡、文具用品、手機、電腦、加油站、飯店、民宿及旅行社等為消費大宗；餐飲類有將近一百家店家申請核銷，從飯店、餐廳、早餐、小吃、飲料，鄉親依需求各有所運用，累計核銷金額達到新臺幣5億406萬3,500元整，已占發放金額九成五，目前尚有1+1振興券計新臺幣2,473萬9,500元仍在鄉親手中未使用或未申請核銷，再一次提醒鄉親務必於109年12月31日前使用完畢，更多詳細資訊歡迎到「金門縣政府建設處/金門縣1+1振興券專區」了解，或追蹤「金門縣政府建設處臉書粉絲團」，隨時掌握相關資訊。