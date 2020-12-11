富邦人壽首創LINE健康帳號　線上馬拉松季開跑

「邦」你跟健康「LINE」在一起！富邦人壽首創業界健康促進理念之LINE主題帳號「富邦人壽 健康邦」，運用全台滲透率最高的LINE，推出線上馬拉松季，活動包含「特訓Fun膽跑」、及入門「每日登入健走步數」，培養大眾日常運動習慣，並結合時下最夯的點數經濟，週週抽LINE POINTS，總獎項逾500個，號召民眾加入「健康邦」邁向健康生活！

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富邦人壽總經理陳俊伴表示：「保險趨勢已由事後理賠，移轉至健康管理的事前預防，富邦人壽致力提升全民健康促進理念，長期贊助各大運動賽事，如高雄富邦馬拉松、富邦人壽UBA，亦於全台各地舉辦健走、關懷失智議題等，為持續擴大影響力，打破區域限制，整合線上線下，推出『富邦人壽 健康邦』LINE主題帳號，鼓勵大眾多運動達到事前預防效果。」未來「富邦人壽 健康邦」將串聯大型運動賽事、失智關懷，推播大眾健康新知及運動資訊，運用LINE高滲透率的特色積極推廣，將健康促進理念融入大眾日常生活中，打造全民健康數位生活圈。

推趣味練跑特訓、健走登記步數 解鎖任務抽LINE POINTS





根據統計全台約有近千場的馬拉松，為持續提升國內馬拉松賽事品質，富邦今年成為金融業界唯一贊助台灣四大馬的企業，包括：高雄富邦馬拉松、臺北馬拉松、萬金石馬拉松、田中馬拉松。除了賽事的贊助，延伸運用LINE打造線上馬拉松季，推出「特訓Fun膽跑」，量身為即將迎戰臺北馬、高富馬跑友規劃特訓菜單、備戰懶人包；亦規劃趣味路跑任務，只要在活動期間至指定地點打卡、上傳練跑照片到「富邦人壽 健康邦」即享抽獎資格，如在浪漫的聖誕週，上傳練跑時與聖誕樹的合照，就有機會抽中LINE POINTS 200點。





還沒開始跑步的民眾，可以從全民運動─「健走」做起，根據富邦人壽與陽明大學發表的「50+健康方程式」發現，每日穩定增加健走步數，可有效降低心血管疾病與認知衰退風險，若每日能多走1000步，相較於一年前其身體衰退速度預測可減緩19%，行動力減緩風險亦降低23.5%；富邦人壽為鼓勵大眾培養日常健走習慣，推出「每日登入健走步數 抽LINE POINTS」活動，只要加入「富邦人壽 健康邦」LINE帳號，輸入當日健走步數，即完成任務享抽獎資格，天天參加抽獎機會多更多，亦為自己逐步累積健康資產。





迎好友！「健康邦」頭號粉絲募集中

為廣邀大眾加入「健康邦」，推廣期間發起「頭號粉絲」活動，即日起至明年2月底，加入「富邦人壽 健康邦」好友不封鎖，再享頭號粉絲專屬LINE POINTS抽獎資格，此外亦將不定期推播健康、運動新知，讓好友們健康、好康不漏接！