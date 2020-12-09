家樂福併頂好　公平會附條件同意

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公平會指出，本案屬量販超市業者之水平結合，經審酌結合實施後，對相關市場之市場占有率、市場結構及市場集中度變化之狀況，及綜合考量水平結合申報案件的各項因素，尚不致對市場競爭產生實質減損效果。而參與結合事業於結合後，可擴大採購規模，降低商品成本，並整合銷售網絡及發展線上業務，提昇物流配送效率，有助提供消費者更優惠價格及便捷服務，增進消費者利益。
不過，公平會也對於擁有家樂福四成股權的統一集團有疑慮。公平會指出，家福公司之上游供應商統一企業公司及所屬企業集團共計持有家福公司40％股份，故於商品供應之交易條件，可能存在「無正當理由為差別待遇行為」之疑慮；又結合後，家福公司與惠康公司議價能力提高，中小型供應商或因議價能力不足，而有退出參與結合事業通路之可能，且中小型供應商轉換通路業者尚須投入相當心力，或將造成中小型供應商退出經營，而減損產品多元性，影響消費者權益。
因此公平會依公平交易法第13條第2項規定，要求合併後的家福公司附加四項負擔，包括了一、倘家福公司之少數股東同時為其實際或潛在供應商時，家福公司與該少數股東之交易應為常規交易，且不得要約或承諾給予該等少數股東間的商業條件（包含但不限於附加費用），在整體觀察之下，相較於相當情形下之相當地位的供應商，明顯優待該等少數股東。
二、本結合實施之次日起3年內，家福公司應維持其目前針對平均月進貨金額低於新臺幣100萬元之中小型供應商設置之專案，並確保此等專案如有修改或替換，整體而言不會對中小型供應商更為不利。
三、本結合實施之次日起3年內，家福公司無正當理由或未予合理通知時，不得終止或將任何中小型供應商自供應商名單中除名，倘有終止或除名情事應附理由，並允許該中小型供應商有機會向家福公司高階經理人請求覆審該終止或除名的決定。
四、本結合實施之當年度起3年內，於每年4月1日前應提供下列資料予公平會：
(一)家福公司與該等少數股東或其繼受人間現行有效之供應合約(含任何附件或修正)之影本，以及與該等少數股東間之商業條件(包含但不限於附加費用)。
(二)有關中小型供應商之家數及家福公司自該等中小型供應商採購之總金額之年度報告。