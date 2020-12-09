影／少女人間蒸發12年　警方清查失蹤人口建功

天底下竟然有這一種母親！把自己與前夫所生的親生女「帶走」長達12年，警方最近針對失蹤人口進行清查，終於在高雄市把銷聲匿跡12年的母女檔找出來，彰化縣政府社會處長王蘭心表示，謝女體重過輕，社會處會安排謝女健康檢查以及針對智能、精神狀態等進行鑑定，也會協助家屬讓謝女儘速恢復正常生活。

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▲謝女體重也只有36公斤瘦弱好比「紙片人」。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 09）

× ▲謝女體重也只有36公斤瘦弱好比「紙片人」。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 09）

近日因多起失蹤人口協尋案件，都演變成慘絕人寰的兇殺命案，田中分局長許錫榮指派副局長清海，組成專案小組，清查轄區失蹤超過3年以上人口進行調查，才破獲這起失蹤長達12年的

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許錫榮表示，這錯誤的愛誤了少女正常成長，但幸好已經被找到。

▲謝女與母親住在1房1廳約十幾坪的套房。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 09）

× ▲謝女與母親住在1房1廳約十幾坪的套房。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 09）

現年23歲的彰化縣謝姓女子，12年前就被生母帶離生父身邊，母女倆就此與家人失聯，謝女過著形同「幽靈人口」的日子，直到最近生母藏匿其高雄的租屋處曝光，謝女才因此能與生父相認，但父女形同陌路。

▲謝父心疼說，「好好一個人被養成這個樣子！」相認時還被她說「很陌生」。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 09）

× ▲謝父心疼說，「好好一個人被養成這個樣子！」相認時還被她說「很陌生」。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 09）

謝女被帶離時年僅11歲，與母親住在1房1廳約十幾坪的套房，由於母親未替她辦理就學，長時間關在屋裡，屋中雖有電腦，卻沒有個人臉書帳號，只看Youtube，手機使用預付卡，聯絡人也只有母親，幾乎沒半個朋友，也很少跟鄰居往來，幾乎限制思想，因此警方查獲時，林女吃驚不已，謝女則神情木然。

田中偵查隊長陳盈雅表示，46歲的林女與其配偶謝難1998年間協議離婚，2人育有1子1女，同年2月11日林女假借探視，逕自將當年就讀國小五年級的謝姓女童，從國小帶走，至今長達12年，當年女童父親報案，並提出妨害家庭告訴，林女也遭地檢署發布通緝。

▲直到最近生母藏匿其高雄的租屋處曝光，謝女才因此能與生父相認。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 09）

× ▲直到最近生母藏匿其高雄的租屋處曝光，謝女才因此能與生父相認。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 09）

謝父說，警方7日尋獲該母女時，曾傳來一張女兒照片，看起來又瘦又憔悴，「看了差點昏倒」，也心疼「好好一個人被養成這個樣子！」相認時還被她說「很陌生」，連哥哥相認也沒感覺，令他傻眼，不過女兒小時候曾經撞到消防栓，額頭留下疤痕，所以他特地撥開女兒瀏海，見到疤痕後，更加確認是她無誤。

謝女失蹤前只唸到小學五年級，被發現時學歷連國小都沒畢業，體重也只有36公斤瘦弱好比「紙片人」，王蘭心說，警方尋獲謝女時身形憔悴，明顯怕生且有自我封閉情形，語言表達能力較差；社會處指派社工師前往案家關懷，與家屬討論安全計畫和相關需求，後續仍將持續關心並連結所需之資源，好比說，女孩的心理創傷復原、就學、社會適應等，協助謝女填補失落12年的空白人生，幫助她重回社會生活。

▲警方從生母藏匿其高雄的租屋處查獲時，林女吃驚不已，謝女則神情木然。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 09）