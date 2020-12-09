影／這裡買最便宜！2020社頭織襪芭樂節澎湃登場

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陰雨濕冷天氣，穿上織襪感覺相當溫暖，社頭鄉年度產業盛事且為全國最大織襪展售會「彰化社頭織襪芭樂節」，今年已邁入第19屆，劉錦昌表示，彰化縣社頭鄉素有「芭樂王國」之稱，每當12月份進入芭樂盛產的季節，無論是品質或價格方面都是物廉價美的好選擇。自社頭鄉成立第一家織襪廠開始，逐步成為台灣的「襪子故鄉」!而冬天的襪子需求量也高過於夏季，現在更是採買品質優良好襪的最佳時機。
劉錦昌指出，周六及周日兩天的活動，有令人驚艷又超吸睛的「魔幻織技-特技秀」和最具創意的襪子走秀，以活潑風格的運動服飾搭配社頭科技織襪產品為主軸，休閒款式襪子、耐操耐磨的高機能除臭襪、強調產品結合運動於生活中，並有搭配疫情宣導穿戴造型織襪口罩，顯現出社頭織襪不單只是生產普通襪子，也可以創造造型多樣化的時尚單品。
12日晚上7點更有襪系巨星-幸福社頭演唱會的精彩內容及煙火秀，邀請魏如昀、屁孩、小男孩樂團、民視多情城市情侶檔蘇晏霈、王凱等超夯歌手帶來精采表演，還有電動自行車、電視、冰箱、洗衣機等豐富摸彩品提供摸彩，公所為讓遊客方便停車，特地承租8公頃農地當停車場，劉錦昌保證三不-不塞車、不大陸貨、不百貨化，讓消費者購買到超值好物品。
彰化縣農業處長邱奕志說，社頭鄉有「三多」，董事長多，社頭的襪業董事長，有將近3、400位；襪子多，全台襪子70%產自社頭；芭樂多，芭樂產量多、歷史優久、又甜又脆品質好，歡迎大家來到社頭吃好吃的芭樂，買好品質的襪子。