最衝總召林為洲將交棒 自評本屆立委「較有向心力」
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-09 20:23:08｜update2020-12-09 20:43:57
立法院會期還沒結束，國民黨團已經確定現任總召林為洲不續任，將在下個會期交棒給資深立委費鴻泰。本屆立法院朝野對立情況比上一屆還嚴重，林為洲多次出奇招，除了日前在議場丟豬內臟鬧上國際版面，也曾帶著立委夜襲立院，社會迴響不見得全是正面，但確實讓黨團出現活水。林為洲受訪時說，他上一屆也當過黨團幹部，兩屆比起來最大的差別在向心力，上一屆開會常常出席率只有一半，這一屆至少大家都願意配合。
「可能是這一屆年輕委員比較多，大家還有熱情參與吧。」林為洲表示，過去的國民黨團，時常是「總召說了算」，要打什麼議題、怎麼打、乃至議事攻防，一切的大小事，誰當總召，誰自己想辦法，想完在黨團大會告訴其他立委，大家照辦，「我們不像民進黨團有柯建銘這樣的萬年總召，他的辦公室就能搞定一切了，國民黨很多人是第一次當幹部，甚至有的人才剛當立委，想破頭都玩不過人家。」從前一天的網路聲量決定當日主打議題，再從每個月民調去驗收成果、並制定下個月的戰略方向，對其他政黨來說是一套運作熟悉的模式，但對國民黨團來說是很新的一步，林為洲指出，當戰略有重心，加上集體發想議題的結果，就會有很多神奇的點子，「像丟內臟，就是我們禮拜四中午開會大家討論，有人提了，當天下午就趕快去買了。」
此外，林為洲也說「立法院有一半的議題都是舊的，以前討論沒過，這一屆再重來。」他指出過去黨團助理、配置在每個委員會的幕僚時只需要負責執行總召的指令，時間久了就會產生公務員打卡上下班的心態，這一屆開始他會針對不同的議題，徵詢有經驗的人，基層工作人員意見被重視，做起事情也更有熱情。但林為洲的總召之路並非一路順遂，這個會期一開始，他要求每個黨團立委都要經營臉書、社群，且把目標訂在5萬粉絲，當時就引起不少黨團成員抱怨、質疑。而在七月立法院審查考監兩院的人事同意權案時，他也高喊廢考監，被國民黨內堅持五權分立的支持者批評「太躁進」，在後來的修憲案中也沒有下文。