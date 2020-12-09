影／員榮公益包場「無聲」　捐30萬元助特教生　

員榮醫療體系總院長張克士今（9）日捐助30萬元到彰化縣社救助金專戶，指定捐給國立彰化特殊教育學校，專款專用於聽障學生的學習和照顧

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員榮醫療體系公益包場電影「無聲」將於13日在台中遠百威秀影城，為員榮醫療體系的員榮和員生二家醫院以及國立彰化特殊教育學校舉辦。

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▲員榮醫療體系身心科醫師何鎧任說，8多關心周遭親人朋友，特別是身心障礙者，確實是防範憾事發生的最好做法。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 09）

× ▲員榮醫療體系身心科醫師何鎧任說，8多關心周遭親人朋友，特別是身心障礙者，確實是防範憾事發生的最好做法。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 09）

張克士表示，電影「無聲」根據真實故事改編，過往的沉痛，必須是現在的借鏡，公益包場是希望更多人因為看到而知道要關懷和善待聽障朋友，實際捐助則是要讓聽損孩子能受到更完善的教育和更有好的學習環境，為他們「無聲」的人生，增添有心的溫馨。

▲社會處長王蘭心說，張克士以員榮醫療體系名義，捐出30萬元給彰化縣政府社會救助金專戶，表示萬分的敬佩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 09）

× ▲社會處長王蘭心說，張克士以員榮醫療體系名義，捐出30萬元給彰化縣政府社會救助金專戶，表示萬分的敬佩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 09）

知名導演劉亮佐特地南下參加這場記者會，劉亮佐說，這部電影確實需要被更多人看到，劇情談認同、霸凌和勇敢，讓角落裡「無聲」的弱勢孩子，更被看到，得到更多照顧。

▲彰化特殊教育學校校長王志全說，員榮醫療體系的愛心為他們「無聲」的人生，增添有心的溫馨。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 09）

× ▲彰化特殊教育學校校長王志全說，員榮醫療體系的愛心為他們「無聲」的人生，增添有心的溫馨。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 09）

張克士指出，電影「無聲」訴說的是聽障孩子在成長過程中，因為不能如同正常人般的表達意志，導致對外溝通成效不佳，因而發生了校園霸凌，甚至性侵乃至於自殺等一連串震驚社會的事件。各界在難過之餘，其實不少專業領域一直都有援助的平台，像在員榮醫療體系，我們有語言治療師，能提供一般大眾如何跟聽障朋友溝通的撇步，身心科醫師可以教大家如何關懷自我傷害的高風險族群。

聽障朋友的心情表達不如一般人，如何觀察或發現是否會自我傷害？就更需要技巧。員榮醫療體系身心科醫師何鎧任說，80%想要自殺的人都會留下線索，如何感應到是警訊，是要很細心的，而大部分想自殺的人未必真的不想活，有些是求助的訊息，多關心周遭親人朋友，特別是身心障礙者，確實是防範憾事發生的最好做法。

▲導演劉亮佐說，這部電影確實需要被更多人看到，劇情談認同、霸凌和勇敢，讓角落裡「無聲」的弱勢孩子，更被看到，得到更多照顧。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 09）

× ▲導演劉亮佐說，這部電影確實需要被更多人看到，劇情談認同、霸凌和勇敢，讓角落裡「無聲」的弱勢孩子，更被看到，得到更多照顧。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 09）

彰化縣社會處長王蘭心說，張克士以員榮醫療體系名義，捐出30萬元給彰化縣政府社會救助金專戶，指定用於國立彰化特殊教育學校的聽障學生，表示萬分的敬佩。