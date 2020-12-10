與歐盟貿易協商卡關　英相強生和執委會主席召開危機會議

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

與歐盟貿易協商卡關　英相強生和執委會主席召開危機會議

中央社

calendar_today2020-12-10 06:44:45

▲英國首相強生 9 日在布魯塞爾，開始與歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩舉行危機會議就脫歐貿易協議進行商討。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國首相強生 9 日在布魯塞爾，開始與歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩舉行危機會議就脫歐貿易協議進行商討。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社布魯塞爾9日綜合外電報導）英國首相強生今天在布魯塞爾，開始與歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩舉行危機會議。幾小時前強生才警告歐盟應該讓步，以達成脫歐貿易協議，避免年終分手後出現亂象。
我是廣告 請繼續往下閱讀
路透社報導，強生（Boris Johnson）今天抵達比利時布魯塞爾（Brussels），與范德賴恩（Ursula vonder Leyen）進行會談。值此之際，各界極其憂心5年來的英國脫歐危機，將以無貿易協議混亂收場。
歐洲聯盟（EU）與英國都視這場會議為打破協商僵局的機會。但雙方都承認英國31日終於正式脫離歐盟時，可能有沒談成貿易協議的危險。

數名歐盟外交官表示，強生和范德賴恩在工作晚餐上達成協議的機會很小，最有可能的結果是，雙方都同意會趕時間進行協商。

兩人今天打過招呼並拿下口罩照相後，范德賴恩用法語對強生說：「我們走吧！」強生也用法語回答：「我們走吧！」

他們接著到歐盟執委會總部貝爾萊蒙大廈（Berlaymont）樓上進行工作晚餐。

強生稍早表示，歐盟希望英國未來能遵守歐盟的新法律，否則將自動受罰。強生還說，歐盟堅持要英國在漁業問題上放棄英國海域的主權。

強生在英國國會上說：「我不認為我國有任何首相應接受這些條件。」
強生表示，如果歐盟放棄要求，現在仍有可能達成「一份好協議」，但英國不論有無協議都會繁榮。（譯者：楊昭彥）1091210
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

印尼移工恐成防疫破口，您怎麼看待這件事？

印尼移工恐成防疫破口，您怎麼看待這件事？

繼續作答
追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

繼續作答
您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀