與歐盟貿易協商卡關 英相強生和執委會主席召開危機會議
與歐盟貿易協商卡關 英相強生和執委會主席召開危機會議
中央社
calendar_today2020-12-10 06:44:45
（中央社布魯塞爾9日綜合外電報導）英國首相強生今天在布魯塞爾，開始與歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩舉行危機會議。幾小時前強生才警告歐盟應該讓步，以達成脫歐貿易協議，避免年終分手後出現亂象。
路透社報導，強生（Boris Johnson）今天抵達比利時布魯塞爾（Brussels），與范德賴恩（Ursula vonder Leyen）進行會談。值此之際，各界極其憂心5年來的英國脫歐危機，將以無貿易協議混亂收場。歐洲聯盟（EU）與英國都視這場會議為打破協商僵局的機會。但雙方都承認英國31日終於正式脫離歐盟時，可能有沒談成貿易協議的危險。
數名歐盟外交官表示，強生和范德賴恩在工作晚餐上達成協議的機會很小，最有可能的結果是，雙方都同意會趕時間進行協商。
兩人今天打過招呼並拿下口罩照相後，范德賴恩用法語對強生說：「我們走吧！」強生也用法語回答：「我們走吧！」
他們接著到歐盟執委會總部貝爾萊蒙大廈（Berlaymont）樓上進行工作晚餐。
強生稍早表示，歐盟希望英國未來能遵守歐盟的新法律，否則將自動受罰。強生還說，歐盟堅持要英國在漁業問題上放棄英國海域的主權。
強生在英國國會上說：「我不認為我國有任何首相應接受這些條件。」強生表示，如果歐盟放棄要求，現在仍有可能達成「一份好協議」，但英國不論有無協議都會繁榮。（譯者：楊昭彥）1091210