NBA／KING 918！詹皇天價超跑吸睛　連車牌號碼也很霸氣

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NBA／KING 918！詹皇天價超跑吸睛　連車牌號碼也很霸氣

體育中心／綜合報導

calendar_today2020-12-10 10:03:16

LeBon James跑車的車牌號碼為「KING 918」
▲LeBon James跑車的車牌號碼為「KING 918」。（圖／取自推特）
「詹皇」LeBron James近日前被拍到開著保時捷918 Spyder的敞篷跑車高速公路上奔馳，而眼尖的球迷也發現他的車牌「KING 918」相當有深意，顯然有特別挑過。
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保時捷918 Spyder是限量版車輛，僅在2013年至2015年之間生產，起價為84萬5000美元，不過不知道James是在何時入手的，因為經過時間推移，這台車現在應該有100萬美元以上的價值。
James上一季率領湖人拿下睽違10年的總冠軍，同時也是個人職業生涯的第4冠，仍然還在追逐Michael Jordan「史上第一人」頭銜的路上，在新賽季開打前，他也和湖人達成2年8500萬的超級頂薪續約。

而或許是剛簽約很開心，他最近被拍到開著保時捷918 Spyder兜風，看到球迷時也大方的比出手勢致意。
James過去就相當喜歡「King」這個稱號，個人社群網站也都用KingJames當作帳號，之前還因此事怒告熱火老闆Micky Arison。而這一次他也幫愛車挑了一個專屬的車牌——「KING 918」，成功吸引許多路人的注意。
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