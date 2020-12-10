飛抵新高度卻降落失敗！SpaceX「星艦」炸成火球
飛抵新高度卻降落失敗！SpaceX「星艦」炸成火球
中央社
calendar_today2020-12-10 11:42:02
（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國太空探索科技公司（SpaceX）火箭「星艦」（Starship）今天在德州海岸試飛，雖飛抵新高度，回程時卻降落失敗，炸成一團火球。
儘管如此，SpaceX對這場試飛似仍相當滿意，直播畫面打出「超棒的測試。恭喜星艦團隊！」字樣。SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）也在「星艦」試飛後數分鐘推文：「火星，我們來了！！」「我們拿到了我們需要的所有資料！恭喜SpaceX團隊。」
馬斯克列舉這場試飛成功之處，包括起飛、飛行時位置改變，以及（爆炸前）精準的降落曲線；他並表示，火箭之所以爆炸，是因為降落速度太快。
「星艦」今天起飛後似乎筆直升空，但沒多久，其中一具發動機熄火，另一具接著也出現問題。飛行4分45秒後，第3具發動機熄火，接著火箭開始降落。降落前數秒鐘，發動機重新啟動試圖降低速度，但最後卻重重落地，碰觸到地面時爆炸起火。科技新聞網站The Verge報導，「星艦」今天這趟近7分鐘的試飛，飛抵目標高度12.5公里（4萬1000英尺），也是它至今飛到過最高的高度。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1091210