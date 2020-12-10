山崎賢人、土屋太鳳體力一級棒 最會「肉體型」遊戲
記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-12-10 21:00:00
Netflix原創日劇《今際之國的闖關者》今（10日）正式上線，獲封「漫改王子」的山崎賢人，這次化身為愛打電動的魯蛇宅男，在一場場以生死為賭注的冒險中，發揮他驚人的遊戲本能，並與體力更加出色的女主角土屋太鳳一起朝破關邁進。2位主角更在首映會皆表示，擅長「肉體型」的黑桃遊戲關卡。
導演佐藤信介在第一集開場，就以「一鏡到底」技術拍出原本人潮滿滿的東京澀谷街頭，近萬位路人在一眨眼間全部灰飛煙滅，人間蒸發的驚人轉變，讓東京成為恐怖空城，視覺效果相當震撼，連原著作者麻生羽呂老師都驚嘆：「聽說澀谷是不可能開放取景的，但本劇的視覺特效卻厲害到能把路人變不見，交通號誌、商店招牌都消失！」足見製作團隊的驚人功力。過去多次演出漫改影視作品的山崎賢人，這次的角色一改過去王道、英雄般的設定，演出一位身無一技之長、被家人鄙視的宅男，沒想到突然來到必須在遊戲中勝出才能生存的「今際之國」，意外讓他優秀的遊戲本能大放異彩，接連以出色的觀察力、推理能力破解謎團。
劇中遊戲以撲克牌四種花色區分難度，黑桃代表以體力決勝負的「肉體型」，紅心是玩弄人心的「心理型」，梅花是講求團隊合作的「平衡型」，方塊則是考驗智力的「智慧型」。雖然山崎賢人跟土屋太鳳的角色各有所長，但2人在首映會上皆表示自己最擅長「肉體型」的遊戲，土屋太鳳笑說：「如果玩到其他類型的遊戲，我一定馬上哭出來！」山崎賢人則打趣表示：「如果是需要團隊合作的，那像我沒朋友的話不就必死無疑。」超直白發言逗笑全場。