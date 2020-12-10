投信觀點／牛轉乾坤　全靠「股舞市氣、債現生機」

這今年市場雜音多，但續航力不減，走過3月底最難捱的谷底，堅持投資的人還是有收獲。眼看疫情短時間內不會因疫苗的問世而消除，2021年市場波動難免，但富蘭克林投顧建議，無論時機好壞，別忘了定期定額的優勢，想把握牛年新契機，最簡單的做法還是股票型和債券型基金同步配置，既提高整體投資組合的抗震度，也同時把握投資的收益力。

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解決市場震盪心不安 配置「1+1」好簡單

富蘭克林表示，正因為市場循環腳步不一、產業風險不同，投資理財向來「互搭」比單打獨鬥來得強，拉長時間，若想要讓理財成果相對穩健，「股票」攜手「債券」是最簡單易行的方式。追蹤過去20年不同資產配置、平均持有五年的績效，隨著納入債券部位的比例遞增，對縮減跌幅有明顯幫助，例如將股債調整至六比四的配置比重，持有五年便能無懼市場震盪、擁抱正報酬率。



▲不只股債聯手有此效益，精選兩檔股票也能讓投組防震顧收益。（圖／資料照片）

不只股債聯手有此效益，精選兩檔股票也能讓投組防震顧收益。例如投資人偏好的美股搭配新興亞股，同樣追溯過去20年、平均持股三年的報酬表現，雖就平均值而言差異不大，但不同程度的「雙拼」，對正報酬機率還是有顯著的提升，更能收斂市況最差時的跌幅。



▲不只股債聯手有此效益，精選兩檔股票也能讓投組防震顧收益。（圖／資料照片）

掌握三大主題 輕鬆存基金、存投組





後疫情時代題材多元，富蘭克林建議，以「雙技美、變成潛、公債穩」九字訣掌握三大投資主題。





一是用「雙技美（科技、生技、美股）」，掌握「主流趨勢」。隨著美國大選落幕，政策方面趨向明朗，預期明年初將有新一波財政刺激，在資金寬鬆環境下，指標性的科技、生技等雙技產業，都有望成為美股的中堅分子。





其次透過涵蓋拜登概念的氣候變遷、受益於弱勢美元的亞洲成長及有補漲空間的美國中小型、金融等潛力股組合，都是緊扣後疫情時代的「轉機題材」，也是「變成潛」的三大標的。

再者若考量疫情掌控仍存有不確定性，以及高點獲利了結的賣壓，富蘭克林建議可納入公用事業、全球高收益或特別股、穩定月收益平衡型等部位，用「公債穩」的概念來兼顧「配息防禦」。

