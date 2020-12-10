影／芳苑鄉近期將新設18場畜牧場　三村民齊喊ＮＯ

彰化縣芳苑鄉是全台養雞、養豬重鎮，因嚴重污染環境，近期將新設18場畜牧場，新生村、漢寶村、新寶村民200多人今（10）日到彰化縣政府抗議，要求縣府嚴加把關，不再核准新設場、對復養場也要改善環保設施，抗議的民眾怒吼，「鄉下人也是人，我們要的只是健康安全的生活環境」。

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▲芳苑鄉新生村、漢寶村、新寶村等200多名居民組成自救會拉起白布條抗議，堅決反對新設養雞、養豬場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 10）

× ▲芳苑鄉新生村、漢寶村、新寶村等200多名居民組成自救會拉起白布條抗議，堅決反對新設養雞、養豬場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 10）

彰化西南角是縣內主要畜牧場設置區域，又以蛋雞場最多，但居民對生活品質與衛生越來越重視，縣政府近期核准芳苑鄉新設16處養雞場、2處養豬場，居民忍無可忍到縣政府抗議陳情，要求不要再開放新設養雞、養豬場。

芳苑鄉新生村、漢寶村、新寶村等200多名居民組成自救會拉起白布條抗議，自救會成員許建宗說，全國豬隻為人口數的0.25倍，以漢寶村來說3900人，村內就有10家養豬場共約75000萬多隻，是在地人口的20倍，村裡高乘載豬隻，相當不公平，堅決反對新設。

▲警方大陣仗守著縣府，不讓抗議群眾衝入。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 10）

× ▲警方大陣仗守著縣府，不讓抗議群眾衝入。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 10）

芳苑鄉漢寶村長鄭鵬豐表示，舊有畜牧場經營多年，大家都有共識不再增養，現在申請新設畜牧場業者都非村內居民，看上村內地價相對低廉的農地，加上養雞養豬舍加裝太陽能發電的補助等進駐到鄉內，漢寶有500公頃養殖漁業生產區，漢寶濕地2千公頃，近年環境被破壞，理應加強環境營造，而不是繼續增設畜牧場。

農業處副處長郭至善說，農委會訂定彰化縣年產33億顆雞蛋，已經達到計畫生產量，會請示農委會是否准予停止新設，但彰化縣毛豬飼養頭數77萬頭，現在飼養75萬頭，還有畜養空間，若符合規定仍須受理。

▲農業處副處長郭至善出面接下陳情書。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 10）

× ▲農業處副處長郭至善出面接下陳情書。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 10）

郭至善強調，拒絕新設的部分，會與產業團體研究，如果整個畜牧產業已經達到計畫生產量，將請求農委會針對畜牧場的新設來公告准予停止再設立，計畫生產量總額度是中央訂給地方，產量統計達到一定規模後，會向中央申請公告暫停受理新設。