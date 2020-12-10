中職／續披黃衫！中信兄弟宣布張志豪、周思齊續約3年

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中職／續披黃衫！中信兄弟宣布張志豪、周思齊續約3年

記者鍾東穎/台北報導

calendar_today2020-12-10 19:19:49

▲中信兄弟外野手周思齊。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.11.04）
▲中信兄弟宣布和外野手周思齊續約三年。（圖／記者葉政勳攝）
中信兄弟球團今（10）日宣佈，已與張志豪及周思齊簽定各三年合約，兩位選手皆與兄弟共同奮戰了10幾年，來年將續披黃衫，與兄弟們一起再拚榮耀。
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中信兄弟與張志豪達成共識，簽定三年合約，月薪平均75萬，另每年有60萬激勵獎金，合約總價值達2,880萬。張志豪自2010年即加盟兄弟，穩定出賽且擁有優異的守備能力，被球迷封為「蜘蛛人」。除了令人安心的守備表現，張志豪的打擊能力更是不斷進化中，菜鳥年即敲出10支三壘安打，為當年度三壘安打紀錄，除展現長打能力外還有優異的腳程，目前以63支三壘安打為中華職棒最多三壘安打的紀錄保持人。
特別的是，2020年張志豪沒有擊出任何三壘安打，反倒是轟出27發全壘打為生涯新高，且自2017年起，張志豪連續四年繳出20轟以上成績，為中華職棒史上第一位連續四季打出20轟的選手。

▲中信兄弟張志豪。（圖／記者葉政勳攝
▲中信兄弟張志豪。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.25）
 

「違反運動精神的事，我不做！」這是2015年4月16日，張志豪賽後訪問時說的話。當天張志豪差一支一壘安打就可以達成完全打擊，而在第四個打席時，敲出外野深遠安打後毫不猶豫地繼續進壘，為了團隊攻勢不顧個人紀錄，就是最棒的態度與「兄弟精神」！中信兄弟球團認同張志豪的價值，給予目前球員最高月薪合約肯定，期盼與張志豪一起再創佳績。

另外，中信兄弟也與周思齊簽定三年合約，月薪65萬。今年打擊表現「回春」繳出新高22支全壘打紀錄的周思齊，不管在場上或場下的表現都是年輕球員的典範，中信兄弟球團看中周思齊的領袖氣質與自律的態度，將賦予「兼任助理教練」一職，在各個面向協助年輕球員訓練，共同成長。
中信兄弟球團考慮球隊長期發展，也將進行球隊重整，宣佈釋出球員名單如下：投手－洪宸宇、張凱倫、劉邵威、楊子亦；野手－黃稚峰、陳子鴻。針對釋出球員，今年合約屆滿後，不予續約。中信兄弟肯定球員在職期間對球隊的付出，將提供部份球員轉職協助，後續另行安排。
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