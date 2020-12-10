中職／續披黃衫！中信兄弟宣布張志豪、周思齊續約3年

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特別的是，2020年張志豪沒有擊出任何三壘安打，反倒是轟出27發全壘打為生涯新高，且自2017年起，張志豪連續四年繳出20轟以上成績，為中華職棒史上第一位連續四季打出20轟的選手。
「違反運動精神的事，我不做！」這是2015年4月16日，張志豪賽後訪問時說的話。當天張志豪差一支一壘安打就可以達成完全打擊，而在第四個打席時，敲出外野深遠安打後毫不猶豫地繼續進壘，為了團隊攻勢不顧個人紀錄，就是最棒的態度與「兄弟精神」！中信兄弟球團認同張志豪的價值，給予目前球員最高月薪合約肯定，期盼與張志豪一起再創佳績。
另外，中信兄弟也與周思齊簽定三年合約，月薪65萬。今年打擊表現「回春」繳出新高22支全壘打紀錄的周思齊，不管在場上或場下的表現都是年輕球員的典範，中信兄弟球團看中周思齊的領袖氣質與自律的態度，將賦予「兼任助理教練」一職，在各個面向協助年輕球員訓練，共同成長。
中信兄弟球團考慮球隊長期發展，也將進行球隊重整，宣佈釋出球員名單如下：投手－洪宸宇、張凱倫、劉邵威、楊子亦；野手－黃稚峰、陳子鴻。針對釋出球員，今年合約屆滿後，不予續約。中信兄弟肯定球員在職期間對球隊的付出，將提供部份球員轉職協助，後續另行安排。